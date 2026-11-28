元イタリア代表監督のロベルト・マンチーニが、FIGC内部の軋轢やジャンルカ・ヴィアッリ在りもしなかった場合の決裂回避可能性について語り、当初は第一候補ではなかったことや、自身の判断ミスに対する後悔を明かした。

マンチーニは状況を見誤ったと認め、グラビーナと直接会っていればよかったと悔やんだ。

「正直に言って、辞めたくはなかった。 残りたかったし、辞めるつもりはなかった」と、元マンチェスター・シティ監督は続けた。

Advertisement

「だが、時には物事が起こる。 対処が必要だったいくつかの問題について、特に判断を誤ったと思う」イタリア代表を離れたのが間違いだったといつ気づいたかを問われると、マンチーニはすぐに後悔したと認め、ジャンルカ・ヴィアッリがいれば決裂を防げたかもしれないと述べた。