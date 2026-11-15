マンチェスター・シティがヌネスの昇給準備、右SBでの定着評価

マンチェスター・シティは右サイドバックとして定着したヌネスに対し、週給2万ポンド増額を含む昇給準備を進めている。カイル・ウォーカー退団後の起用転換が功を奏した。

マンチェスター・シティ は、 右サイドバック の主要な戦力として地位を確立した マヌエル・ヌネス に対して、大幅な給与アップを準備している。クラブはチーム内での彼の役割を高く評価し、ボーナスやインセンティブを含まない基本給を週当たり2万ポンド引き上げる方針だ。これにより、ヌネスの週給は合計15万ポンドに到達することになる。

中盤から右SBへ転向し定着

ヌネスは2023年の夏に、6200万ユーロという移籍金でウォルバーハンプトンからマンチェスター・シティへ加入した。しかし、最初のシーズンは定期的な出場機会を得られず、先発出場はわずか7試合にとどまっていた。この時期、コーチングスタッフは彼を中盤のポジションでより多く起用していた。チーム内での彼のキャリアが好転した転機は、2025年にカイル・ウォーカーが退団してから訪れた。コーチングスタッフの方針転換により、ヌネスが右サイドバックのポジションで起用されるようになると、このポルトガル代表選手は徐々にその地位を確立することができた。昨シーズンには先発で32試合に出場し、このポジションにおける主力の選択肢としての地位を不動のものにした。

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負傷と他球団関与が背景に

ヌネスがスターティングメンバーで足場を固めることに成功したにもかかわらず、右サイドバックのポジションは依然としてマンチェスター・シティの移籍市場における優先事項の一つである。この事情には、現在のヌネスの負傷という現実的な要因がある。加えて、彼の獲得を目指してビッグクラブが関心を寄せていることも理由の一つだ。特にレアル・マドリードがこの選手の獲得に向けて活発に関与しているとされる。これにより、クラブのフロントは市場での対応を迫られる状況にある。

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契約延長が交渉力を強化

この状況下でのヌネスとの契約延長は、マンチェスター・シティのフロントにとって極めて重要な戦略的意味を持つ。最も重要な戦力の一人を手元に残すことは、長期的なチーム構想において安定性をもたらす。さらに、将来的に大きな獲得オファーを受けた場合においても、交渉上の立場を強化する効果が見込まれる。特に、中盤から右サイドバックのポジションへ転向して以降、ヌネスはスターティングメンバーで影響力のある役割を担うようになっている。このパフォーマンスの高さが、昇給と契約延長という形で認められた格好だ。