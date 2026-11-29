マンチェスター・シティはアーセナル戦の引き分けを受け、主要判定に対する説明をProRefへ公式書簡で求める方針を表明した。選手とサポーターの怒りを鎮めるための明確なプロセスが求められている。

マンチェスター・シティ は、 アーセナル 戦の結末を受け入れられない状態にある。2対2の引き分けに終わったこの白熱の一戦で、シティは勝利を逃し、選手、コーチングスタッフ、そしてサポーターの怒りに火をつけた一連の審判判定に対する抗議運動を開始した。クラブは、何が起きたのかを明確にするための説明を関係者に対して求め、公式な措置に踏み切ったのである。

ProRefへの書簡で判定プロセスの説明を求める

マンチェスター・シティは公式声明を出し、アーセナルとの試合で下された多くの判定に対して深く失望していると表明した。この声明において、クラブは月曜日にProRef（プレミアリーグとエフリーグが共同で設立したレフリー管理会社）へ正式な書簡を送付し、試合の主要な判定について詳細な説明を求める意向を示した。この書簡では、ピッチ上での審判員の判断プロセスと、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の運用方法の両面から、十分な理由付けが求められている。シティ側は、単なる結果だけでなく、審判基準の一貫性と透明性が担保されているかを確認したいと考えている。

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エミレーツ・スタジアムで展開された激しい攻防

エミレーツ・スタジアムで行われたこの一戦は、開始直後から激しい展開を見せた。マンチェスター・シティは前半34分、ヨシュコ・グヴァルディオルの正確なパスを受け、アーリング・ハーランドが決めて先制点をもたらした。しかし、アーセナルは直後の39分、カイ・ハヴァーツが得点を挙げ、瞬く間に追いついた。試合は接戦のまま前半を折り返し、後半序盤にも勢いは収まらなかった。後半開始早々の47分、アユブ・ブアディの鋭い動き出しから始まった攻撃をエンソ・フェルナンデスが華麗なゴールで締めくくり、アウェイチームのマンチェスター・シティが再びリードを奪った。この瞬間、シティのファンたちは貴重な勝利を収めるかに思われた。

終盤の判定争议と選手たちの猛抗議

しかし、試合終盤に状況は一変する。83分、エベレチ・エゼからのコーナーキックを受けたユリエン・ティンバーが同点ゴールを決めた。このシーンはマンチェスター・シティの選手たちから猛烈な抗議を呼び起こした。理由は、イタリア人GKのジャンルイジ・ドンナルンマに対する明らかなファウルがあったと判断されたためである。シティ側はこの判定が正当而非であることを強く主張しており、審判チームが守備側の選手を守りすぎている、あるいは攻撃側のプレーを正確に評価していないのではないかと疑念を呈している。この一件が、試合を通じて続いた不満の爆発点となった。

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クラブの姿勢と今後の対応

マンチェスター・シティの行動は、単なる敗戦の受け入れを超えたものである。エンソ・フェルナンデスの得点やハーランドのゴールが生み出した優位性を、最終的な判定が台無しにしたという認識が、クラブ内で強く共有されている。ジョン・マイケルやVAR担当者といった特定の個人への攻撃というよりは、システム全体の説明責任を問う姿勢が感じられる。プロフェッショナルな環境において、選手やスタッフが納得のいく判断基準の開示を求めることは、スポーツの健全性を保つ上で重要である。クラブはこの書簡を通じて、今後同様の出来事が発生しないための基準策定を促すつもりだ。

サポーター感情の冷却とリーグへの影響

サポーターの間では、審判への批判的な空気が広がっている。特に、ドンナルンマへのファウルが認められなかった点に対する不信感は根深い。この判定が試合の行方を左右したとの見方から、リーグ全体の審判品質への疑問符が投げかけられている。マンチェスター・シティは、感情論だけで終わらせず、具体的なデータや映像に基づく説明をProRefに求めている。この対応が迅速かつ誠実に行われるかどうかが、今後のリーグ内の信頼関係に影響を与える可能性がある。選手たちもピッチ上で冷静さを取り戻しつつあるが、心の中のモヤモヤは完全には消えていない。これからの対応次第で、シティのシーズン後半のモチベーションにも繋がってくる重要な節目となっている。