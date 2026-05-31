マンチェスター・シティ、女子FAカップ決勝でブライトンに4-0 カディジャ・ショーとアレックス・グリーンウッドが活躍し二冠達成

女子サッカーのFAカップ決勝が日曜日に行われ、マンチェスター・シティがブライトンに4-0で勝利し、リーグ優勝に続く二冠を達成した。カディジャ・ショーとアレックス・グリーンウッドが攻守にわたり活躍し、序盤は劣勢だったものの、試合を完全にコントロールした。

女子 サッカー 界で大きな注目を集めた今シーズン、 マンチェスター・シティ は、日曜日に開催された FAカップ 決勝で ブライトン ・アンド・ホーブ・アルビオンを4-0で破り、リーグ優勝に続く二冠を達成した。

カディジャ・ショーとアレックス・グリーンウッドの活躍が目立ち、特にショーは得点とアシストを両方記録するなど、攻守にわたりチームを牽引した。 アンドレ・イェグルツ監督が率いるチームは、初めはブライトンの激しいプレスに苦しんだものの、試合が進むにつれて流れを完全に把握した。 前半終了間際にショーのヘディングとグリーンウッドの直接フリーキックで两点を先行し、後半は藤野あおばとショー自身の追加点で試合を決定づけた。

ブライトンは序盤30分間ボール支配率で優位に立ち、フラン・カービーやメイジー・サイモンズのシュートがブロックされるなど、決定機を作りながらも得点には至らなかった。 しかし、シティがリズムをつかみ始めてからは、その実力の差がはっきりと表れた。 左サイドのハンプの活性化とグリーンウッドの精度の高いクロス、ショーの動きが相まって、攻撃の軸となった。60分には途中出場の藤野あおばがショーのクロスを押し込んで3点目を記録。 さらにショーは、病気で欠場していた母親の看病から復帰後、見事なパスと自らのヘディングで4点目を挙げ、復活をアピールした。

この勝利で、シティは女子スーパーリーグ(WSL)史上2度目、FAカップでは初めてのタイトルを手に入れ、ヨーロッパ挑戦への足掛かりを固めた。 ブライトンにとっては、過去の対戦成績ではシティを破った実績もあっただけに、序盤のプレーを活かせなかったことが悔やまれる敗戦となった。 シティの選手たちは、10年ぶりのリーグ優勝と6年越しのFAカップ制覇を達成し、racerで輝くシーズンを締めくくった





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