マンダロリアンとグローグーの新たなる冒険：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開中

ダース・ベイダー死後の銀河を舞台に、賞金稼ぎマンダロリアンとフォースを持つ幼子グローグーの壮大な旅と絆を描く『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。全世界で大ヒットを記録し、グローグーの可愛さと成長が話題となっている。

ダース・ベイダーの死と帝国の崩壊後、銀河系は混乱と無法の時代に突入した。 かつて帝国の支配下にあった星系は独立を模索する一方、旧帝国軍の残党は再起の機会をうかがっている。 そんな混沌の中で、 マンダロリアン として知られる孤高の賞金稼ぎディン・ジャリンは、厳格な掟に従いヘルメットを決して外さず、依頼を完璧に遂行する冷徹な戦士として名を馳せていた。

ある日、彼は謎の依頼主から一つの重要な任務を請け負う。 それはフォースの力を持つ幼子グローグーを生きたまま連れてくるというものだった。 多額の報酬に惹かれて任務を遂行しグローグーを引き渡したものの、マンダロリアンはその子に不思議な絆を感じ、依頼に背いて奪還する。 こうして、二人の長く果てしない旅が始まった。

旅の中で、マンダロリアンとグローグーは数々の危険に直面しながらも、次第に親子のような深い絆を育んでいく。 しかし、グローグーの力を狙う旧帝国軍の残党が執拗に彼らを追跡する。 果たしてマンダロリアンとグローグーに待ち受ける運命とは。 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日に公開された実写映画で、シリーズ最新作として全世界で大ヒットを記録した。

公開初週から全世界No.1、全米No.1、日本No.1を達成し、7年ぶりの劇場版スター・ウォーズとして大きな注目を集めた。 公開からわずか6日間で興行収入10億1554万4400円、観客動員数60万4800人を記録。 全世界興行収入は約1億7366万ドル（日本円で約276億円）に達し、スター・ウォーズ旋風を巻き起こしている。 本作はIMAXで撮影された初のスター・ウォーズ映画であり、その圧倒的な映像美と没入感が絶賛されている。

老若男女問わず幅広い層が劇場に足を運び、シリーズ初心者から長年のファンまでが楽しめる作品として高い評価を得ている。 本作の最大の魅力は、なんといってもグローグーの愛らしさだ。 大きな瞳でマンダロリアンを見つめる姿、小さな体で懸命に動く仕草、いたずら好きで食いしん坊な一面、そして時折発揮するフォースの力とのギャップが観客の心を掴んで離さない。 SNS上では可愛さに悶絶する声が爆発的に拡散し、グローグーのイラストやファンアートも多数投稿されている。

さらに、グローグーの成長も本作の重要なテーマだ。 守られる存在だったグローグーが、マンダロリアンを守るために前に進もうとする姿に多くの観客が感動している。 シガーニー・ウィーバーもグローグーに夢中になり、監督に共演シーンを増やすよう直談判したというエピソードは有名だ。 ジョン・ファヴロー監督は、グローグーは日本の文化にフィットするキャラクターであり、その可愛さと強さのギャップが魅力だと語っている。

本作を通じて、マンダロリアンとグローグーの固い絆、そしてグローグーの成長をぜひ大スクリーンで体感してほしい





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