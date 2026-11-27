ダイエット目的での安易な使用が社会問題化している2型糖尿病治療薬「マンジャロ」を無許可で販売したとして、警視庁昭島署が医薬品医療機器法（薬機法）違反の疑いで東…

SNSライブ配信で宣伝か ダイエット目的での安易な使用が社会問題化している2型糖尿病治療薬「マンジャロ」を無許可で販売したとして、警視庁昭島署が医薬品医療機器法（薬機法）違反の疑いで東京都昭島市の無職、七崎由紀乃容疑者（40）を逮捕した。

七崎容疑者は糖尿病患者で、調べに対し「生活保護受給者なので医療費や薬代の自己負担がなく、実質タダで入手していた」「生活費の足しにしようと考えた」と供述しているという。 昨年5月から今年2月ごろにかけ、TikTokなどで知り合った30〜50代の女性3人に計28本を計約26万円で販売したとされる今回の事件。 SNSのライブ配信やダイレクトメッセージ（DM）を販路にしていたとみられるが、ネット上では「医療扶助の悪用だ」と強い憤りの声が上がっている。

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マンジャロ皮下注2.5mg、5mg、7.5mg、10mg、12.5mg、15mgアテオス 通常、成人にはチルゼパチドとして週1回2.5mgの維持量から開始し、状態を観察しながら段階的に増量する。 週1回皮下注射。 美容・ダイエット目的で使用し、重篤な健康被害が生じた場合、公的な「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。 逮捕の一報が流れると、X（旧ツイッター）には「税金や健康保険料を真面目に納めている人がバカを見る」「こうした悪用が、結局はみんなの保険料引き上げにつながるのではないか」といった公費の私的流用に対する批判が殺到した。