マンション購入を諦めた人が戸建てを検討する理由

首都圏のマンション価格は建設業界の人手不足や資材高を背景に上昇傾向が続く。マンション購入を諦めた人が戸建てを検討する理由は資産形成への意識が高いことと永住ではなく将来の住み替えも前提に売却価値を重視して住宅を探していることである。

女性は「 戸建て と同じ金額で新築マンションを買おうと思ったら、半分以下の広さになってしまう印象だった」と語る。 マンションに未練はあるが、購入した 戸建て は駅から徒歩7分の好立地で資産価値も低下しづらいと判断したという。

首都圏のマンション価格は建設業界の人手不足や資材高を背景に上昇傾向が続く。4月に不動産経済研究所が発表した2025年度の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築マンション1戸当たりの平均価格は、前年度比15・3％高い9383万円で、5年連続で過去最高を更新した。 加えて、新築の購入を諦めた人からの需要が高まった結果、都市部では中古マンションの価格も上昇している。

不動産・住宅情報サイトのライフルホームズによると、東京23区内の中古マンションのうち価格が1億円を超える「中古億ション」の割合は25年に18・8％となり、20年の3・4％から大幅に増加した。 木造戸建て住宅事業を展開するタカマツハウス（東京都渋谷区）が3月に1都3県に住む20代～50代の1000人に対して行った調査によると、マンション購入検討者の4人に1人が後に戸建てを検討対象にしたと回答。20～30代に限ると、同様の回答は3人に1人に上った。 また、20代の購入動機では「資産形成・インフレ対策」が最多だった。

戸建ては建物自体が劣化しても土地が資産として残るため、魅力に感じる人が多いとみられる。 同社は「今の現役世代は資産形成への意識が高い。 永住ではなく、将来の住み替えも前提に売却価値を重視して住宅を探している」と分析。 特に子育て世代に関しては「希望の学区内で将来値落ちしづらい利便性の高い戸建てを選ぶ傾向が強まっている」とみている





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