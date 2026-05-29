日本の漫画家・児島青の代表作である『本なら売るほど』がマンガ大賞2026の大賞を受賞した。同時に、このマンガがすごい！2026オトコ編第１位を獲得した。また、新潮文庫とKADOKAWAがコラボレーションを実施し、期間限定の帯が全国の書店で発売されている。

日本の漫画家・ 児島青 の代表作である『本なら売るほど』が マンガ大賞2026 の大賞を受賞した。 同時に、このマンガがすごい！2026オトコ編第１位を獲得した。 また、 新潮文庫 と KADOKAWA がコラボレーションを実施し、期間限定の帯が全国の書店で発売されている。

帯には、『夜間飛行』と『恋人たちの森』のコマが使用されている。 『夜間飛行』は、サン=テグジュペリが著作し、堀口大學が訳したフランス語の小説である。 サン=テグジュペリは、フランス・リヨンで名門貴族の子弟として生まれ、海軍兵学校の受験に失敗した後、航空隊に入った。 除隊後、航空会社の路線パイロットとなり、多くの冒険を経験した。

『夜間飛行』は、1929年に処女作として発表された小説であり、航空の世界を描いた作品である。 『恋人たちの森』は、森茉莉が著作した日本の小説である。 森茉莉は、東京千駄木で生まれ、森鴎外と二度目の妻志げの長女として育てられた。 病弱だったため、特に父の溺愛をうけて成長した。20代での二度の離婚経験と初婚時代の滞仏体験を経て、幻想的な芸術世界を艶美繊細に築きあげる文学的資質が開花した。50歳を過ぎて父の回想記『父の帽子』で評価を得、その後は独自の創作を展開した。

主著は『恋人たちの森』と『甘い蜜の部屋』であり、両作品は日本の文学賞を受賞している。 サン=テグジュペリは、第2次大戦時、偵察機の搭乗員として困難な出撃を重ねたが、1944年コルシカ島の基地を発進したまま帰還せず。 彼の作品は、航空の世界と人間の精神を描いたものである。 このコラボレーションは、出版社の垣根を超えた夢のコラボである。

新潮文庫とKADOKAWAが協力して、期間限定の帯を全国の書店で発売している。 帯には、『夜間飛行』と『恋人たちの森』のコマが使用されている。 『夜間飛行』と『恋人たちの森』は、航空の世界と人間の精神を描いた作品である。 サン=テグジュペリと森茉莉は、両方とも、航空の世界と人間の精神を描いた作家である。

このコラボレーションは、出版社の垣根を超えた夢のコラボである。 新潮文庫とKADOKAWAが協力して、期間限定の帯を全国の書店で発売している。 『夜間飛行』と『恋人たちの森』は、航空の世界と人間の精神を描いた作品である。 サン=テグジュペリと森茉莉は、両方とも、航空の世界と人間の精神を描いた作家である。

このコラボレーションは、出版社の垣根を超えた夢のコラボである。 新潮文庫とKADOKAWAが協力して、期間限定の帯を全国の書店で発売している





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