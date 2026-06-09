マレーシア行きの航空券が発売されました。東京/成田発と大阪/関西発のエコノミークラスとビジネスクラスに設定があります。出発期間は6月9日から2027年5月31日までです。マレーシア行きエコノミークラスでは、子供（2〜11歳）は大人運賃の75％、幼児（2歳未満）は大人運賃の10％で利用できる。

東京/成田発と大阪/関西発の マレーシア 行きと マレーシア 以遠が対象で、 エコノミークラス と ビジネスクラス に設定がある。 出発期間 は6月9日から2027年5月31日まで。 マレーシア 行き エコノミークラス では、子供（2〜11歳）は 大人運賃 の75％、幼児（2歳未満）は 大人運賃 の10％で利用できる。

バリ島（72,100円／200,480円）、シンガポール（76,830円／208,610円）、ジャカルタ（76,940円／214,020円）、バンコク・プーケット（80,930円／199,410円）、クアラルンプール（91,220円／298,070円）、ベンガルール（97,770円／300,760円）、チェンナイ（104,270円／314,760円）、コロンボ（120,510円／270,300円）、モルディブ（130,730円／274,020円）、ロンドン（159,310円／467,890円）バリ島（69,630円／198,910円）、バンコク・プーケット（73,500円／208,580円）、シンガポール（75,600円／212,780円）、ジャカルタ（79,510円／191,490円）、クアラルンプール（95,690円／298,540円）、コロンボ（98,940円／294,060円）、ペナン（110,360円／328,210円）、シドニー・メルボルン（138,700円／308,170円）、ロンドン（158,080円／449,360円





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