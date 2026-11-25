エンツォ・マレスカ監督が、エティハドでのナポリとのチャンピオンズリーグ2-2の引き分けを受け、マンチェスター・シティの守備の問題と再建について語った。

マンチェスター・シティ の エンツォ・マレスカ 監督は、エティハド・スタジアムでの再建には時間が必要だと訴えた。 ペップ・グアルディオラ時代からの移行は、アーセナルやマンチェスター・ユナイテッドが経験した監督交代に匹敵する難題だという。

チャンピオンズリーグでナポリと激闘の末に2-2で引き分けた後、名将の後任を務めることの歴史的な難しさを語った。 マレスカ監督の下で移行期にあるシティは、火曜夜に再びつまずいた。 チャンピオンズリーグでナポリと2-2で引き分けたのだ。 ラスムス・ホイルンドとノア・ラングのゴールで二度リードを許したものの、プレミアリーグ王者はアユブ・ブアディとラヤン・シェルキの得点で勝ち点1を手にした。

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しかし、直近の公式戦7試合でわずか1勝という結果を受け、グアルディオラの元アシスタントの下でクラブが進む方向を巡る議論が起きている。 高まる重圧について問われたマレスカ監督は、自身の仕事がいかに難しいかを示すため、名将たちの名前を挙げた。

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「もちろん簡単ではない。 同じ監督が10年間率いた後なのだから、我々にとって難しい。 アーセン・ヴェンゲル退任後のアーセナルも難しかったし、サー・アレックス・ファーガソン退任後、今も進むべき道を模索しているマンチェスター・ユナイテッドにとっても難しい。 今日、アーセナルがヴェンゲル退任から7、8年後にプレミアリーグで優勝したと聞いた。 だから少し時間がかかる」と、イタリア人指揮官は