マンチェスター・シティは現GKアルトゥーロ・ドンナルンマの再編を検討しており、新マレスカ監督は彼のビルドアップの遅さを問題視。監督交代で戦術的役割が変化し、控えGKの放出も含めポジションの刷新が進む可能性がある。

ドンナルンマがマンチェスター・シティに加入したのは2025年。 パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを制した直後だった。 現行契約は2030年まで残るものの、クラブ幹部はGKを入れ替えて再出発することに前向きだ。

刷新の対象は正GKにとどまらない可能性もある。 シティはこのポジションを全面的に再編するため、控えGKのヘロニモ・ルジも放出するかもしれない。 監督交代により、マンチェスターでのドンナルンマの立場は大きく変わった。 ジョゼップ・グアルディオラ監督の退任と、それに続くマレスカ監督の就任によって、GKに求められる戦術的な役割が変化した。

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報道によると、27歳のドンナルンマはマレスカ監督が好むシステムに合っていない。 具体的には、マレスカ監督はドンナルンマが最終ラインからの流動的なビルドアップを遅らせていると考えている。 ピッチ上でのミスも状況をさらに複雑にしている。 ドンナルンマは今季、重要なセーブも見せている一方、パリ・サンジェルマン、ライプツィヒ、アストン・ヴィラとの試合でのミスを批判されてきた。