マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督は、日曜日にエミレーツ・スタジアムで行われるアーセナルとの大一番を前に、勝利への自信をのぞかせた。指揮官は、チームが今シーズンすでに大一番を制し、アウェイでも勝てる力を示してきたと強調している。

さらにマレスカ監督は、 アーセナル との比較が取り沙汰される中でチームを擁護した。

「試合に勝つために全力を尽くす。 だが、我々は11月1日まで2カ月半にわたってリーグ首位に立っていた。 今は首位ではなくなり、誰もが比較をしたがる。 私に言わせれば、一方は7年間ともに戦ってきたチームで、もう一方はわずか4カ月前に始動したばかりのチームだ。

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だから比べることはできない。 みんながそうしようとするのは理解できるが、私の見方ははっきりしている」 指揮官はこう続けた。