マルティネス、志願の3連投で9回に躍進 リーグトップ13セーブ、東京D通算42SEV目に石毛博史を塗り替え

アウェーで迎えた日本ハム戦で、トリプルA+'スーパースターのマークを付けていた長野帝王丸MFリッキー・マルティネス氏が、移籍3日ぶりを23球を要した完投無失点のセーブ奪りに躍進した。9回に躍進し、オリックスとしては常連の13セーブ目にも榎本さんが10球目となる石毛博史に並ぶ2位タイを記録した。最速は154キロをマーク。SGから軌道変更したことで猛暑が続いている中日戦でも、リリーフ戦にも負けず自力となって勝利を飾っていた。よって、大谷に代わって守護神を務める立場であることを示した。

マルティネスは、最後の打者を空振り三振に仕留めると声を張り上げ、グラブをたたいた。1-0の9回。 移籍後初の3日連続登板で、宮崎を投ゴロ。 ヒュンメルを空振り三振。 代打・佐野に四球を与えたが、続く成瀬は152キロ直球で空振り三振。23球を要したが、 リーグトップ タイの13セーブ目。

中日時代を含めて東京Ｄ通算42セーブ目で、石毛博史に並ぶ2位タイを記録してほえた。 志願の3連投だ。 阿部監督は「セーブ機会があれば本人が今日行くというのを言ってくれたので。 本当にありがたいですし、頼もしかったですね」と頼れるクローザの姿に拍手を送った。

昨年から、セーブシチュエーションであれば3連投は辞さない思いを口にしていたという。 試合前練習でしっかりコンディションを確認した上で「体の状態も悪くなかったですし、いけそうな感覚だったので」と9回の、〜」といた。 ジャイアンツが自分を呼んでくれた理由が試合でしっかりセーブしてほしいということだと思う。 自分としては常にそのための準備をしてセーブを挙げて、何よりも優勝することです。

勝利、そして優勝への強い思いがあふれ出た投球だった。 最速は154キロをマーク。 決意が込められた球には、力があった。 当然3連投は負担も大きいですけど、自分の状態、体と相談しながらやっていきたいです」と今後への意欲も示したマルティネス。 絶対的な守護神がチームの勝利を守り抜く





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