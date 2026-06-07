ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督が、ベルナルド・シルバの優れた適応能力と戦術的柔軟性を称賛。シルバの移籍先としてバルセロナやアトレティコ・マドリードが浮上する中、監督は「どのチームでもフィットし周囲を高める」と評価。代表チームでのリーダーシップとプロ意識も強調された。

ポルトガル代表 の ロベルト・マルティネス 監督は、 ベルナルド・シルバ の適応力と選手としての質を高く評価している。 土曜日に行われたチリとの親善試合（2-1で勝利）後の記者会見で、マルティネス監督はシルバの移籍の可能性と、ハンス・フリックが新たに率いる バルセロナ のプロジェクトへの適合性について質問を受けた。

これに対して監督は、31歳のミッドフィルダーが世界中のどのチームにも完璧に適応できる万能選手だと断言した。



「ベルナルド・シルバは卓越した選手であり、どのクラブにもすぐにフィットする能力を持っている。 彼はどんな戦術システムやプレースタイルにも順応し、ピッチ上で周囲の選手のレベルを引き上げる影響力がある」とマルティネス監督は語った。 シルバはこれまで、その勤勉さと技術的な能力で広く称賛されてきたが、マルティネス監督は特に彼の精神的強さと戦術的理解力に注目した。

ポルトガル代表の指揮官は、シルバが他の創造的なミッドフィルダーと一線を画すのは、Leonor戦術的な柔軟性と状況判断力であり、複数のポジションでゲームをコントロールできる点だと指摘した。



現在、シルバの去就については多くの憶測が飛び交っている。 現所属のマンチェスター・シティとの契約更新を見送り、ヨーロッパの複数クラブから獲得オファーが届いているとされる。 その中でも特に、バルセロナは長年シルバを憧れの移籍先としており、幾度となく接触を図ってきた。

しかし最近では、アトレティコ・マドリードが破格の条件を提示するなど、獲得へ向けて強いアプローチを続けており、選択肢は二転三転している。 移籍の話題が絶えない中、シルバはプロとしての責任を果たし、ポルトガル代表としてワールドカップ予選への準備を継続している。 チリ戦では前半からプレーし、その技術とリーダーシップを発揮した。 マルティネス監督は「彼はピッチに立つだけでチームの質を高める。

どの国、どのクラブでも彼は自分の価値を証明できるだろう」と改めて称賛した。 シルバの最終的な決断は、移籍市場が本格化する今夏までに下されると見られるが、その動向は引き続きサッカー界の注目光点となるだろう。



この報道では、シルバの移籍に関する最新の動向と、ポルトガル代表監督による選手評価の両面が取り上げられている。 バルセロナ、アトレティコ・マドリード、あるいは残留など、選択肢が多様する中で、シルバ自身が慎重に判断している様子がうかがえる。

一方で代表チームでは、精神的・技術的なリーダーとしてチームに貢献しており、ワールドカップ予選における重要な戦力であることが改めて強調された。 マルティネス監督のコメントは、シルバが単なる選手ではなく、チーム全体のレベルを底上げする存在であると位置的づけており、その価値はクラックとしての技術だけでなく、戦術的適応力とプロフェッショナリズムにもあると示唆している。 今後の移籍市場での動きと、ポルトガル代表としての活躍の両面から、シルバの動向は今後も目が離せない





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