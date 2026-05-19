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マルチキャリア対応の『uniConnect』と音声解析AI『MiiTel』の連携開始で、テキスト化や共有・分析機能が電話においても利用可能になる

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マルチキャリア対応の『uniConnect』と音声解析AI『MiiTel』の連携開始で、テキスト化や共有・分析機能が電話においても利用可能になる
MiitelUniconnect音声解析AI
📆5/19/2026 1:12 AM
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このシステムにより、重要局面や急ぎの時、温度感やニュアンスを伝えたい時など、電話を使う場面で、协商録音機能を搭載し、ユーザごとに手元のスマートフォンで検索・再生を行えるようになりました。これにより、通話内容の要約に加え、話し方や声のトーンをAIが分析し、感情の変化を視覚的に把握することができます。これにより、顧客の反応や会話の流れを客観的に捉え、次回以降のアクションに活用できます。UniConnectはスマートフォンで会社の内外線番号を利用できるほか、グループ代表や保留・転送といった機能にも対応しています。MiiTelはWeb会議や窓口業務で利用されてきたテキスト化や共有・分析機能の拡充に対応しています。これにより、Web会議やビジネスチャットの普及により、コミュニケーション手段は多様化していますが、重要局面や急ぎの時、電話を使う場面も少なくありません。UniConnectを活用することで、電話環境での議事録自動生成・共有が整えられ、企業の内外線番号を利用できるスマートフォンや会議録再生機能の搭載により、liaison toolや situation overview improvement became available.

株式会社RevCommとエス・アンド・アイ株式会社との間で、 マルチキャリア対応のFMC型クラウドPBX システム「uniConnect」と 音声解析AI 「MiiTel」の連携が開始されました。

この連携により、テキスト化や共有・分析機能が電話業務においても利用可能になります。 例えば、電話での会話内容もAIで可視化・分析できるようになり、顧客の反応や会話の流れを客観的に把握することができます。 UniConnectはスマートフォンで会社の内外線番号を利用できるほか、グループ代表や保留・転送といった機能にも対応しています。 MiiTelはWeb会議や窓口業務で利用されてきたテキスト化や共有・分析機能の拡充に対応しています。

これにより、Web会議やビジネスチャットの普及により、コミュニケーション手段は多様化していますが、重要局面や急ぎの時、電話を使う場面も少なくありません。 UniConnectを活用することで、電話環境での議事録自動生成・共有が整えられ、企業の内外線番号を利用できるスマートフォンや会議録再生機能の搭載により、liaison toolや situation overview improvement became available

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