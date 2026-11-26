レフスキ・ソフィアに1-0で勝利したマルセイユの選手を採点。アミーヌ・グイリが決勝点を挙げ、ホイビュアが中盤を支配した。

マルセイユ はスタッド・ヴェロドロームで レフスキ・ソフィア に1-0で勝利した。 前半にアミーヌ・グイリがPKを決め、終盤は相手の圧力を受けたものの、ピエール＝エミール・ホイビュアが中盤を支配して勝ち点3を手にした。

マルセイユはスタッド・ヴェロドロームでのヨーロッパリーグの難しい一戦を乗り切った。 中盤での主導権が1-0の勝利を支えた。 決定的な場面は28分、グイリがPKを決めたときに訪れた。 この先制点を足場にマルセイユは試合のテンポを握った。

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ホームチームは後半、リードを広げる好機を何度か逃し、陣地での優位を追加点につなげられなかった。 それでも堅固な守備でレフスキ・ソフィアの枠内シュートを90分間でわずか1本に抑えた。 戦術面では、ブルーノ・ジェネジオ率いるチームはボール保持を重視した4-2-3-1を採用し、パス成功数524本、成功率89％で試合を終えた。 レフスキ・ソフィアは特に低い位置で守る際に規律を保ち、コンパクトな陣形を維持したが、ホイビュアが中盤の底で主導権を握ると、効果的な攻撃への切り替えに苦しんだ。