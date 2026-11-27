マルセイユのブルーノ・ジェネジオ監督は、ヨーロッパリーグのレフスキ・ソフィア戦でアミーヌ・グイリが試みたPKパネンカシュートの失敗に対し、指導者として受け入れがたい選択だったと批判した。

マルセイユ の ブルーノ・ジェネジオ 監督は、 ヨーロッパリーグ で得点力不足と戦術的リスクの高さに対する苛立ちを露わにした。チームは木曜夜のホームゲームで レフスキ・ソフィア に1-0と辛勝し、 ヨーロッパリーグ での復調を維持した。しかし勝利の裏で、試合の行方を左右し得た重要なシーンでの判断ミスが、選手と監督の間で物議を醸している。

決定機逃したPKパネンカの衝撃

マルセイユはこの日、オランジュ・ヴェロドロームでレフスキ・ソフィアと対戦し、1-0で勝利を収めた。フランスの強豪チームにとって、この重要な勝ち点3は不可欠なものであったが、試合内容そのものは本来の力から程遠いものだった。試合を決定づける大きなチャンスは後半の51分に訪れた。マルセイユはPKを獲得し、そのキッカーを務めたのがFWのアミーヌ・グイリだった。

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グイリは試合を決めかねる場面で、リスクの高いパネンカシュートを選んだ。しかしこの判断は裏目に出て、シュートは相手ゴールキーパーに難なくキャッチされた。この失敗により、ヴェロドロームのスタジアムは驚きと不信感に包まれた。ホームチームは最後の約30分間を、不安を抱えながら戦うことになった。

監督が指摘したリスクと選択の誤り

試合終了後、ブルーノ・ジェネジオ監督はすぐにこのPKのシーンに言及した。重要な欧州の対戦で、なぜFWがそれほどリスクの高い蹴り方を選んだのかについて疑問を呈した。ジェネジオ監督はメディアに対し、本人に直接聞くべきだと語りつつも、自分の立場であればその選択はしなかったと明言した。あの場面、そして特に今の時期においては、慎重さが求められていたと強調した。

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状況が浮き彫りにした監督の苛立ち

ジェネジオ監督の苛立ちには、当時の試合の状況が深く関係していた。マルセイユは今大会で苦しいスタートを切っており、この試合でもわずかなリードを守り切るというプレッシャー下にあった。パネンカが成功すれば選手の大胆さが称賛されるケースも多いが、失敗したグイリはベンチから厳しい視線を浴びることになった。監督は最終的に望む結果を得たとはいえ、決定力の欠如とPKの失敗は指導者として受け入れがたいものだったと認めた。

結果が優先される欧州サッカーの現実

監督は選手の心理面にも配慮を示しつつも、チームとしての規律を重視する立場を崩さなかった。ジェネジオ監督は「成功していれば誰もが彼を称賛しただろう。そういうものだ」と述べ、サッカーというスポーツの矛盾に触れた。しかし、その結果が試合に影響しなかったことが最も重要だと付け加えた。それでも、監督は必ずしも満足していたわけではないと語り、外すなら別の外し方を選ぶか、あるいは確実に決めてほしかったとの考えを示した。