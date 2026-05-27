マルコス大統領の国賓訪日と日比友好70周年の意義

フィリピンのマルコス大統領が国賓として来日した際の歓迎挨拶を基に、日比間の長い交流の歴史と国交正常化70周年の意義を詳述します。災害時相互支援や個人レベルでのつながり、宇宙分野での最新協力事例などを含め、両国関係の深化と未来への展望を提示します。

本年、日本とフィリピンは両国の国交正常化から70周年を迎えました。 この節目の年に、フェルディナンド・ロムアルデス・マルコス・ジュニア大統領閣下と令夫人が国賓として訪日されたことを心から歓迎します。

過去には苦難の時期もありましたが、戦後、特に1956年の国交正常化以来、多くの先人たちの献身的な努力により相互理解と信頼を積み重ね、友好関係を固めてきました。1966年と1977年にはマルコス大統領の御両親が国賓として訪日され、2016年の60周年には上皇上皇后両陛下がフィリピンを訪問されるなど、両国の絆は世代を超えて深まっております。 災害時の相互支援も信頼を強める重要な要素です。 日本の東日本大震災や能登半島地震の際には、フィリピンから多額の義援金と救援物資が寄せられました。

一方、昨年のセブ島沖地震と台風の被害には心が痛み、一日も早い復興を願っています。 こうした共助の姿勢が、両国関係をより確かなものにしています。 個人的なつながりも見逃せません。 私の初めての海外访问は1974年のオーストラリア行きで、その際にマニラ空港に給油のために立ち寄り、フィリピンが初めて足を踏み入れた外国の地となりました。

マルコス大統領は1970年の大阪万博に御母堂のイメルダ夫人と同行して初来日され、昨年の大阪・関西万博でも視察に訪れるなど、万博を通じた交流を重視されています。 私と大統領は2023年2月に皇居で初対面を果たしましたが、ともに英国オックスフォード大学に留学していた経験から、共通の友人や当時の思い出話で盛り上がり、強い親近感を覚えました。 今年の国交正常化70周年のテーマは「未来を共に織りなす:平和、繁榮、可能性」です。 近年は政治経済交流に加え、科学技術や防災分野での協力が進展しています。

特に宇宙分野では、両国の機関が共同で衛星開発・打ち上げを行い、日本の宇宙技術や衛星データ解析がフィリピンの災害リスク低減と迅速な対応に活用されるなど、具体的な成果が生まれています。 海でつながる親しい隣国として、今後とも緊密な交流を続け、平和で可能性に満ちた未来を共に織りなすことを期待しています。 日本は今、緑豊かな美しい季節です。 今回のマルコス大統領御夫妻の御訪問が、両国の相互理解と友好関係の一層の発展につながることを願い、お二方の御健勝とフィリピン共和国の繁榮、国民の幸せを祈り、乾杯します





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