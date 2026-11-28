男子フリー競技で、ショートプログラム1位から出たイリア・マリニンが190.50点、合計305.31点で優勝した。日本勢では佐藤駿が5位、中田璃士が5位、吉岡希が12位に入った。GPファイナル進出者は三浦佳生のみとなった。

男子フリー が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たイリア・マリニンが１９０・５０点、合計３０５・３１点で優勝した。 日本勢はＳＰ２位の 佐藤駿 （エームサービス・明大）が１５１・７３点、合計２４８・５１で８位。

ＳＰ１０位から出た中田璃士（西武グループ）が１７５・４３点、合計２５８・０５点で順位を上げて５位だった。 吉岡希（アクアピアＳＣ）が合計２２１・１９点で１２位。 今季、第２戦スケートカナダで２位だった中田は、Ｇｐファイナル（１２月、中国）進出に挑んだがならず。 第３戦中国杯４位から巻き返しに臨んだ佐藤も、ファイナル進出を逃した。

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男子日本勢は、三浦佳生（明大）がファイナルに進む。 ⑵ケビン・エイモズ（フランス）２７０・４９点：９４・１５点（SP３位）１７６・３４点（フリー２位）⑷ダニエル・グラスル（イタリア）２６２・８６点：９１・６６点（SP４位）１７１・２０点（フリー５位）⑹ピョートル・グメニク（ AIN）２５３・１１点：９０・６０点（SP６位）１６２・５１点（フリー７位）（エームサービス／明大）２４８・５１点：９６・７８点（SP２位）151・73点（フリー９位）⑽ブラディミル・サモイロフ（ポーランド）２３２・３３点：86・72点（SP７位）145・61点（フリー10位）（アクアピアＳＣ）２２１・１９点：７９・４０点（SP１１位）１４１・７９点（フリー12位）