世界選手権3連覇中のイリア・マリニンが、ショートプログラムで歴代最高点をマークしてフリーも圧勝し、初出場ながら完全優勝を果たした。リンク直前のめまいや吐き気を理由にジャンプを諦めず演技を完遂。母のタチアナ氏との母子制覇に加え、GPファイナル進出も確定した。

世界選手権 3連覇中の イリア・マリニン （21＝米国）がフリー190・50点、合計305・31点で初出場初優勝を飾った。 前日のショートプログラム（SP）で世界歴代最高の114・81点をマークしての完全V。

母タチアナ・マリニナさんとの母子制覇を果たし、GP6連勝で5年連続5度目のGPファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）進出を決めた。 試合後の会見では、リンクに上がる直前の体調不良を明かした。 今日は演技をする前、リンクに上がる前に正直少し調子が悪かったです。 原因についてはあまりよく分からないんですけど、ベストの演技を出すというのが目的ではなくて、無事にやりきることが目的でした。

Advertisement

ひとまずたっぷり休んで、ファイナルに向けて調整していきたいと思います。 けがではありませんし、試合の会場に入ってくるまではすごく調子が良くて気分も良かったんですけれども、最後の最後、リンクに上がる直前で少しめまいと吐き気を感じてしまって。 理由は分からないんですけれども、その原因を突き止める必要があります。 もう今日はとにかくサバイバルモードにして、しっかりと演技を滑り切るというところに集中しました。