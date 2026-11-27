フィギュアスケートNHK杯男子SPでイリア・マリニンが世界歴代最高の114.81点を記録。2位佐藤駿との差を大きく離し、異次元の演技でトップに立った詳細を伝える。

フィギュアスケート グランプリシリーズ第6戦 NHK杯 の男子ショートプログラムが27日、東京都調布市の京王アリーナTOKYOで開催され、米国の イリア・マリニン が114.81点を叩き出してトップに立った。

この得点は世界歴代最高記録を更新するものであり、2022年北京冬季五輪で米国選手のチェンがマークした113.97点を上回る史上初の快挙となった。

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2位には日本の佐藤駿が96.78点で食い込み、マリニンとの得点差は18点余りとなり、SP段階で圧倒的なリードを確保する形となった。

マリニンの世界歴代最高点の重み

イリア・マリニンはミス一つなく演技を仕上げ、採点結果が発表された瞬間、目を大きく見開いて興奮を隠しきれなかった。

マリニンは得点確認後、「非常にいい気持ち。これほど高い点数が出たことに驚いている」と述べ、自身の歴史的一撃への感慨を語った。

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21歳となったマリニンは、今年2月に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルが確実視されるも、フリースケートで演技が崩れ8位に終わった苦い経験を抱えていた。

今回の大記録について、「これまでの努力や、積み重ねてきたものがこのスコアになった。本当に報われたと思う」と勝利への執念と達成感を強調した。

技術的な高難度ジャンプの完全制覇

演技の冒頭で見せた4回転フリップは華麗に着氷し、出来栄え点（GOE）に4.71点を付け、驚異的な完成度を披露した。

続く3回転半ジャンプもしっかり決めると、後半の高難度コンビネーションである4回転ルッツ－3回転トーループも難なく成功させた。

これらの高度な技術要素を完璧にこなし、全体的な演技の質において他の追随を許さないレベルを世に示す結果となった。

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佐藤駿の2位入賞と今後の展開

日本の佐藤駿は96.78点をマークし、第3戦で記録した4位から大きく順位を上げて2位でSPを締めくくった。

エームサービスに所属する佐藤駿は、明大出身の選手として日本のエースとして戦う中、世界トップクラスのスコアを出して存在感を示した。

一方、マリニンの圧勝劇により、フリースケートでは佐藤駿ら他選手が逆転を狙う形となり、激しい争いが予想される状況となっている。

歴史的瞬間と選手たちの反応

世界中のフィギュアスケートファンを沸かせた今回の記録は、単なる得点競争を超えたスポーツの极限への挑戦として記憶に残るであろう。

京王アリーナTOKYOで観客が見守る中、マリニンの演技は新たな時代の幕開けを告げるものとなった。

次回行われるフリースケートでは、このSPの結果を踏まえ、各選手がどのように自己最高の演技を披露するかが注目点となる。