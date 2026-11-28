世界選手権3連覇中のイリア・マリニンが合計305点台でNHK杯を初制覇し、ウズベキスタン代表時代の母タチアナ氏以来となる母子でのタイトル獲得を果たした。2連勝で今季2度目のGPファイナル進出を決め、4連覇への意欲を高めた。日本勢は中田が5位、佐藤が8位、吉岡が12位となった。

世界選手権3連覇中の イリア・マリニン （21＝米国）が合計305・31点で初優勝を飾り、母子での NHK杯 制覇を達成した。 前日のショートプログラム（SP）で世界歴代最高の114・81点を出して首位に立つと、フリーも1位の190・50点。

完全優勝で初出場のNHK杯を制した。 第4戦スケートアメリカに続く今季2連勝とし、シリーズ上位6人によるGPファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）進出も決めた。 コーチも務める母タチアナ・マリニナさんはウズベキスタン代表として98、01年のNHK杯女子を制覇。25年の時を経て母と同じ大会の頂点に立ち「母の足跡をたどって優勝出来てうれしい。 彼女が私のインスピレーション。

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いつも側にいてくれる。 感謝している。 愛しています」と喜んだ。 GPファイナルは5年連続5度目の出場。2月のミラノ・コルティナ五輪では団体金メダルを獲得しながら個人8位に終わった雪辱を3月の世界選手権3連覇で晴らした21歳が、前半戦の総決算のファイナルで史上2人目の4連覇を狙う。