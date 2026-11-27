フィギュアスケートNHK杯男子SPでイリア・マリニンが世界歴代最高得点114.81点を記録しトップに立った。佐藤駿は96.78点で2位に入り、異次元の演技が注目を集めている。

フィギュアスケート のグランプリ（GP）シリーズ第6戦となる NHK杯 の男子ショートプログラム（SP）が27日、東京都調布市にある 京王アリーナTOKYO で開催された。この競技では世界王者である イリア・マリニン が114.81点を記録し、 世界歴代最高得点 を更新して首位に立った。

世界歴代最高得点を記録したマリニンの演技

イリア・マリニンはミスなく演技を完成させ、114.81点という驚異的なスコアを叩き出した。この得点は、2022年北京冬季五輪でチェン選手が記録した113.97点を上回る歴史的な数字である。21歳のアメリカ人選手は、得点が読み上げられた瞬間、目を大きく見開いて興奮を隠せなかった。

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マリニンは「非常にいい気持ち。これほど高い点数が出たことに驚いている」とコメントし、自身の記録達成に喜んだ。彼は今月2月のミラノ・コルティナ冬季五輪では金メダルが確実視されていたが、フリー演技で大きく崩れ8位に終わった経緯がある。今回の大記録は、これまでの努力と積み重ねが結実した結果であるとし、「本当に報われたと思う」とその成果を噛みしめた。

高難度ジャンプを次々と成功させたパフォーマンス

マリニンの演技は冒頭の4回転フリップから華麗な着氷を見せ、出来栄え点で4.71点という驚異的な高評価を得た。続く3回転半ジャンプも正確に決めており、後半には4回転ルッツと3回転トーループの高度なコンビネーションジャンプも難なく成功させた。全ジャンプで高い技術點と演技点を獲得し、世界最高峰の選手としての実力を証明した形となった。

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佐藤駿が2位に入り日本勢が健闘

日本人選手である佐藤駿は、エームサービスおよび明大に所属する選手として参戦し、96.78点をマークして2位でゴールした。佐藤選手は第3戦で4位の成績を残しており、今回のNHK杯でも好調な滑りを見せて日本の期待に応えた。世界の頂点に立ったマリニンの圧巻の演技に対して、日本を代表する選手として互角以上の戦いを繰り広げた。

グランプリシリーズ最終戦への展望と影響

今回のNHK杯はグランプリシリーズの第6戦であり、シリーズ最終戦への重要な布石となった。マリニンの世界歴代最高得点は、フィギュアスケートの競技基準や選手の能力限界を更新するものとして、国内外で大きな衝撃を与えている。この記録が今後の練習や他の選手にどのような影響を与えるかは、今後の展開を見守る必要がある。しかし、現時点ではマリニンの圧倒的な実力と、佐藤選手をはじめとする若手選手たちの活躍が、競技の盛り上がりをもたらしている。