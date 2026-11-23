ホームのアル・シャマルはリヤド・マフレズの活躍により、古巣アル・アハリを2-2の同点から90分+3分の劇的な決勝点で下し、サウジアラビアのチームに勝ち点を与えなかった。マフレズは移籍後初となる古巣戦で同点ゴールをアシストし、チームを歴史的な勝利へと導いた。

ホームの アル・シャマル は後半アディショナルタイム1分の劇的な決勝点で勝利をもぎ取り、サウジアラビアのチームに勝ち点を持ち帰らせなかった。 この夜は アル・アハリ の元スター、 リヤド・マフレズ が輝きを放った。

アル・シャマルは勝ち点を8に伸ばし、西地区の順位表で7位につけた。 勝ち点で並ぶアル・アハリは6位にとどまった。 アル・アハリは力強く試合に入り、11分に早々と先制した。 フィラス・アル・ブライカンがイングランド人のアイヴァン・トニーのスルーパスに抜け出し、ペナルティエリア内から左足でシュートを決めて、サウジアラビアのチームにリードをもたらした。15分にはリードを広げる好機が訪れる。

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ブラジル人のガレーノがエリア内で倒され、主審はPKを宣告した。 しかし、19分にキッカーのアイヴァン・トニーがこれを失敗。 GKババカル・シクがそのシュートを止め、アル・シャマルを試合に踏みとどまらせた。 その後もマフレズがホームチームの攻撃をけん引し、72分に同点ゴールを演出した。

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マフレズの右CKがチアゴ・シウバに渡り、チアゴ・シウバがペナルティエリア外から右足で放ったシュートがエドゥアール・メンディの守るゴールに突き刺さった。 スコアは2－2となり、試合は振り出しに戻った。 コジャードは過剰なゴールセレブレーションでイエローカードを受けた。 その後、90+3分にはトリンコンが同点を狙ってシュートを放ったが、GKババカル・シクに阻まれた。

アル・シャマルの劇的な勝利は、リヤド・マフレズにとって特別な意味を持つものとなった。 マフレズはアル・アハリで3シーズンを過ごし、AFCチャンピオンズリーグエリート2度の優勝に貢献した後、昨夏の移籍市場でチームを去っており、この試合が退団後初めての古巣との対戦だった。 古巣のファンの前での一戦は特別な夜となり、マフレズは同点ゴールをアシストし、アル・シャマルを前回王者相手の歴史的な勝利へと導いた。2点ビハインドを最後の最後でひっくり返す、劇的な逆転勝利だった。