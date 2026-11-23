アルジェリアのスター選手リヤド・マフレズが率いるアル・シャマルが、AFCチャンピオンズリーグエリートで古巣アル・アハリを3-2で破り、2点差からの劇的な逆転勝利を収めた。

アルジェリアのレジェンド選手である リヤド・マフレズ が、古巣との対決で再びその真価を示した。

カタールのクラブチーム、アル・シャマルを率いるマフレズは、AFCチャンピオンズリーグエリートの第5節において、サウジアラビアの強豪アル・アハリと激突した。

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この試合は、前半を2点差で遅れを取り、後半に大逆転劇が展開されることとなる歴史的な試合となった。

最終的にアル・シャマルは3対2のスコアで勝利を収め、マフレズはチームの劇的な復活の立役者としての役割を果たした。

マフレズが導いた歴史的な3-2逆転劇

この試合の核心となったのは、アル・シャマルが示した圧倒的な精神力と、マフレズ個人の卓越したリーダーシップである。

開始早々からアル・アハリが攻め立て、アル・シャマルは2点のビハインドを抱える苦しい展開を強いられる。

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しかし、マフレズは諦めることなく、チームメイトを鼓舞し続け、試合の流れを自軍のものへと変えていく。

その結果、アル・シャマルは逆転に成功し、3対2というスコアでピッチを後にした。

この勝利は、単なる得点の入れ替えではなく、逆境に立ち向かう姿勢の証ともいえるものであった。

マフレズが明かした試合の難易度と心境

試合終了後、リヤド・マフレズはメディアに対して率直な感想を述べ、この勝利がいかに困難だったかを強調した。

マフレズは、相手のアル・アハリが現在もなおサウジ・プロフェッショナルリーグにおいて超強豪クラブであることを指摘した。

さらに、アル・シャマルのメンバーの中には、このアジアの舞台で初めてプレーする選手が多数いたことも指摘した。

彼曰く、経験不足な選手が多くを占める中で、2点差を追いつめられた状況からの逆転は、並大抵のことでない偉業であると語った。

マフレズは「神に感謝したい。もちろん簡単ではなかった。アル・アハリは今も偉大なクラブだ」と述べ、相手の力量を高く評価している。

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古巣との対決における特別な思いと満足感

リヤド・マフレズにとって、この対戦は単なる競技上の勝利以上の意味を持っていた。

彼は過去3シーズンにわたってアル・アハリでプレーし、数々のタイトルを獲得した経緯を持っている。

古巣との再会であったため、マフレズ自身もこの試合に特別な思いを抱いていたことが明らかになった。

彼は「こちらにはこの大会に初めて出場する選手がたくさんいる。だから2点を先行されてから逆転できたのは、ちょっとした偉業だ」と語った。

マフレズは、勝利を願う古巣のファンに対する配慮と、現在の所属チームであるアル・シャマルへの責任という、二つの立場の間で複雑な心境を表明した。

しかし、最終的に彼は「僕たちは満足している」と述べ、チームとしての一体感と達成感を明確に示した。

この勝利により、アル・シャマルのAFCチャンピオンズリーグエリートでの展望は大きく開けたと言える。

マフレズの経験値とリーダーシップが、これから始まる更なる戦いにおいてどのような影響を与えるか注目される。

アル・シャマルはこの劇的な勝利をバネに、次のステージへと向け準備を進めていくことになる。