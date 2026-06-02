マネーフォワード、GitHub不正アクセスで口座連携機能を一時停止 復旧は段階的に進行中

同社はGitHubへの不正アクセスによりソースコードと一部個人情報が流出したと発表。口座連携機能は2023年5月12日から再開を開始し、99％以上の復旧率を達成したが、完全復旧には金融当局との協議が必要とされている。

マネーフォワード は5月1日、同社が利用しているソースコード管理プラットフォームGitHubへの不正アクセスが判明したことを公表した。 その結果、家計簿アプリ「 マネーフォワード ME」やクラウドサービスに組み込まれている銀行口座連携機能を一時的に停止し、利用者への影響を最小限に抑える措置を取った。

流出したとされる情報は、GitHub上のリポジトリに格納されていたソースコードと、一部に含まれていた個人情報である。 具体的には、グループ会社が提供する「マネーフォワード ビジネスカード」に関するデータが370件程度流出した可能性が指摘されており、カード保持者の氏名とカード番号の下４桁が含まれるとされる。 カード番号の全桁や有効期限、セキュリティコードまでは流出していないことが確認されている。 なお、本番データベースへの侵入や改ざん、実際の資産被害は確認されていないため、利用者に対してパスワード変更等の緊急対策は求められていない。





サービスの連携機能は5月12日から段階的に再開され、5月29日現在では再開率が99％を超えているという。 しかし、完全な復旧にはまだ至っていない。 マネーフォワードは技術的な対策は完了したと説明しているが、復旧が遅れる背景には、同社が銀行法上の「電子決済等代行業者」として銀行口座連携機能を提供している点が影響している。 GitHubの認証情報が盗まれたことで、第三者が不正にリポジトリへアクセスし、ソースコードのコピーが行われたとみられる。

ソースコードには、システム内部の設計や認証情報、APIキー、使用しているライブラリのバージョン情報などが含まれている可能性があり、これが外部からの二次攻撃につながるリスクが指摘された。



マネーフォワード広報部は、ソースコードが外部に漏れたことで将来的に脆弱性を突いた二次攻撃のリスクが完全に排除できないと述べた。 具体的な攻撃シナリオとしては、攻撃者がソースコードを元にシステム全体を設計図として把握し、認証抜けや不適切な処理を特定、そこから本番環境への侵入経路を探すという流れが考えられる。

コード内に残された認証情報やAPIキーが足掛かりとなり、使用ライブラリの既知の脆弱性が判明すれば、さらに攻撃が容易になる。 マネーフォワードは現在、流出した個人情報の範囲を精査し続けており、追加的な被害が確認され次第、速やかに利用者へ通知する方針を示している。 最終的に連携機能を完全に復旧させるためには、同社単独の判断ではなく、金融庁や関係銀行との協議を経て安全性を確認する必要がある





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マネーフォワード Github不正アクセス 口座連携停止 ソースコード流出 二次攻撃リスク

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