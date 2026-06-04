マネーフォワード ビジネスカード、ガソリンスタンドと広告出稿先を支払先指定機能に追加

マネーフォワード ビジネスカードは独自の不正検知システムによる不審な取引のブロックや、上限金額のオートコントロール機能を提供し、不正利用防止とガバナンス強化に努めてまいりました。

『 マネーフォワード ビジネス カード』はこれまでも独自の不正検知システムによる不審な取引のブロックや、アプリ経由でカードを即座にロックできる機能、上限金額のオートコントロール機能を提供し、不正利用防止とガバナンス強化に努めてまいりました。

現在では広告費やSaaSの支払い、ドライバーへの配布といった場面で多く活用され、「情報漏洩や私的利用のリスクを抑えながら経費精算の効率化を実現できている」とユーザーの皆さまからご好評をいただいています。 今回決済ニーズが特に高いガソリンスタンドと広告出稿先を「支払先指定機能」に追加し、より柔軟な上限額設定を可能にしたことで、さらに高いガバナンス機能を備えたビジネスカードとして進化しました。 なお今後も指定可能な支払先をさらに拡充する予定です。

『マネーフォワード ビジネスカード』はバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』と連携し、取引データをリアルタイム取得することでスピーディな月次決算経費処理を実現できるビジネスカードです。 リアルバーチャルを問わず何枚でも発行可能で従業員に配布することで経費精算を効率化できます。 また用途別に発行しパーチェシングカードとしての利用も可能です。 不正検知機能や利用上限を設定できるカードコントロール機能も提供しており内部統制にも貢献します





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