兵庫県内の芸人が、明石警察署から電話があり神戸でマネーロンダリングに関与した容疑者が逮捕され、その家から被害者のPayPayカードが見つかったと告げられ、疑心暗鬼の中、生成AIに相談した結果がニセ警察詐欺と判明し、事なきを得た

屋敷は「さっき明石警察署から電話かかってきて、神戸で マネーロンダリング しとった犯人が捕まって、そいつの家からオレのPayPayカードが見つかったと言われた。 このままやと犯人の仲間の疑いがあるし、オレの身の潔白を証明せな逮捕される可能性があるので、今から調書をとるためにビデオ通話をして音声と動画をとらせてくれと。

向こうはオレのフルネームも住所も知っとったから、完全に信じた。 向こうはオレのフルネームも住所も知っとったから、完全に信じた。 LINEで犯人とやりとりしてないか調べるために、LINEの友達追加までさせられた。 マジでこの時点で1mmも疑ってなかった。

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」と書き出した。 そして「ビデオ通話する直前に一応、GoogleGeminiで『警察から電話がかかってきてマネーロンダリングに巻き込まれたと言われた』って打ったら、『その電話は100%「特殊詐欺（ニセ警察詐欺）』です。 絶対に指示に従わず、すぐに電話を切ってください。 現在、警察官を名乗り『あなたの口座がマネーロンダリング（資金洗浄）に使われている』『逮捕状が出ている』などと不安を煽ってお金を騙し取る手口が急増しています。