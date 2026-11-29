マヌエル・ノイアーがファンとの交流会で、今季限りで現役生活を終えることがほぼ確実だと認めた。バイエルン・ミュンヘンのGKは昨年も引退寸前だったが、さらに1年続けることを決めていた。交流会ではケーキを切る際に指を切るハプニングもあった。

マヌエル・ノイアー がファンとの交流会で、今季限りで現役生活を終えることがほぼ確実だと認めた。 バイエルン ・ミュンヘンのGKは昨年も引退寸前だったが、さらに1年続けることを決めていた。

交流会ではすべてが予定通りに進んだわけではない。 ケーキを切る際には指に切り傷を負った。 40歳という年齢を考えれば、ノイアーの現役生活が終わりに近づいているのは驚きではない。

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「昨季の時点で、85％くらいは引退するつもりだった」と語る。 「でも、僕たちには素晴らしいチームがある。 ゼーベナー通りの雰囲気も、テクニカルスタッフやクラブ職員を含め、今ほど良かったことはない。 だからこそ楽しいんだ」 「ここでの僕の時間は、この夏に終わると思っている。