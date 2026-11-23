マテウス氏はミュレラ選手が契約締結時に健康状態に問題がなかったと明言。バイエルン側の認識不足を示唆するルンメニゲ氏の発言との対比が焦点。

1990年の ワールドカップ 優勝メンバーであるロタール・ マテウス 氏は、 ミュレラ 選手と バイエルン ・ミュンヘン間の契約延長に先立って、クラブ側が選手の健康上の問題を知っていたとする憶測を強く否定した。この声明は、選手と代理人が契約締結前から病状を隠し、クラブを欺いた可能性があるとの報道や推測に対して出された明確な反驳である。

契約締結時の健康状態に関する事実関係

マテウス氏は、ミュレラの契約締結から7カ月の間に、ミュレラ側が彼がどのような病気を患っているかを知ったと説明した。契約締結の段階では、すべてのプロセスが適正に進んでいたと確信しており、当時の選手の健康状態に異常はなかったと断言した。彼は、番組『ドレーゼン』のインタビューにおいて、病気をもっと早くから知っていた可能性については、「そうではなかったと考えてもらって構わない」と明確に述べた。

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また、ミュレラ選手やその代理人に後からだまされたとクラブ側が感じているのではないかという見方についても、「いいえ、まったくありません」と否定した。ハイナー会長も同様に、契約延長前に健康上の問題が知られていたことを示すものは、バイエルンには一切ないと強調している。これまで、現在23歳のミュレラには目立った症状がなく、本人自身も病気を知らなかったとみられている。

バイエルン幹部の厳しい発言と疑問

このような状況の中で、ミュレラの契約に関するカール＝ハインツ・ルンメニゲ元CEOの最近の発言が、いっそう強い疑問を呼んでいる。ルンメニゲ氏は、神経機能障害を抱える攻撃的選手が、かつてのパフォーマンス水準に戻れるのかという疑問を呈した。彼の発言は、選手が回復可能かどうかという競技的な懸念だけでなく、契約自体の妥当性を含めた広い視野からの批判と受け取られている。

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ルンメニゲ元CEOは、「彼に健康上の問題があることは知られている。そして、非常に高額な報酬を含む契約を結んでいることも知られている」と語った。この発言は、クラブ内部ではすでに健康リスクが認識されていたことを示唆しており、マテウス氏やハイナー氏の「無知」を主張する説明とは矛盾するように見える。そのため、バイエルンの幹部がどのようにこの情報を共有し、判断を下していたのかという点が問われている。

今後の影響と契約の再評価

ミュレラ選手とバイエルンの関係は、健康状態の透明性と契約の履行という観点から重要な試練に直面している。マテウス氏の声明が真実であれば、クラブ側は契約交渉時に適切な医療検査や情報確認を行っていなかった可能性がある。一方で、ルンメニゲ氏の発言が示すように、高額な契約と健康リスクの両立が可能かどうかという競技面的な懸念は残る。

今後は、ミュレラ選手の回復状況とパフォーマンスが、クラブの将来の判断に影響を与えるだろう。もし選手が本来の実力を発揮できれば、契約延長の意義が確認される可能性がある。しかし、パフォーマンスが低下すれば、ルンメニゲ氏が懸念した通りの結果となり、クラブ内の信頼関係にさらなる緊張が生じる可能性がある。これらの要素を総合的に評価することが、今後必要となる。