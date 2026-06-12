マツダ787Bル・マン優勝35周年記念 R26Bエンジンモデルが新発売 リヤセクションキットとレース用クラッチをセット

マツダ787Bのル・マン優勝35周年を記念し、MZRacingと日下エンジニアリングのコラボによるR26Bエンジンモデルが新たに商品化される。リヤセクションキットとレース用クラッチをセットし、スライド式で接続・分離状態を再現可能。2026年6月より受注開始、価格は17万9300円。

マツダ787B の ル・マン優勝 35周年 を記念した R26Bエンジン モデルが新たに商品化される。 このモデルには、 マツダ787B 用の リヤセクションキット と、エンジン側に レース用クラッチ が新たにセットされる。

リヤセクションキットにはベルハウジンやトランスミッションケースなど、実車同様の構成パーツ類が含まれる。 新たなギミックとして、リヤセクションキットがスライドし、エンジンとミッションが接続された状態と、フライホイールに装着されたレース用クラッチセットとクラッチレリーズベアリングが見える分離状態の2通りを再現できる。 MZRacingと日下エンジニアリングのコラボによるR26Bエンジンモデルは、これまで4つの仕様を数量限定の受注生産品として発売してきた。

再販要望に対し同一仕様の再販は行わない方針だったが、2025年秋にマツダの備品庫内でリヤセクションキットが発掘され、商品化に至ったという。 商品名は「R26Bエンジンモデル ルマン優勝35周年エディション」。 価格は17万9300円。 日下エンジニアリング製で、台座＆アクリルケース外寸はL400×W250×H140（mm）。

ベルハウジング＆トランスミッションモデル付となる。 注文受付期間（予定）は2026年6月3日から最長1年間。 受注期間は予告なく変更または終了する場合がある。 発送は2026年9月中旬頃より順次発送を予定する。

なお当商品はフルハンドメイドの受注生産品で、注文後に納品まで時間がかかるとしている





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