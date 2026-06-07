マツダロードスター軽井沢ミーティング2026で新色「ジンクグリーンメタリック」がサプライズ発表

マツダロードスターの最大オーナーズイベント「軽井沢ミーティング2026」が開催され、新色「ジンクグリーンメタリック」をまとった特別仕様車が初披露された。色は防錆塗料から着想し、現代的なグリーンを表現。全グレード展開予定。

マツダ 「 ロードスター 」の国内最大のオーナーズ・ミーティングとなる「 軽井沢ミーティング 」が今年も5月31日に開催され、多数のオーナーとモデルが集結した。 会場では新色をまとった 特別仕様車 がサプライズで発表され、その詳細が明らかになった。

このイベントは15年連続で晴れ、3070台の応募から当選した約1100台のロードスターと約2650名のオーナーが全国から集まった。 新色は「ジンクグリーンメタリック」と命名され、現行4代目ロードスターでは初となるグリーン系ボディーカラーとなった。 この色は、鉄橋などに使われる防錆下地塗料「ジンククロメートプライマー」の色味や質感から着想を得ており、開発主査の齋藤茂樹氏とデザイナーの岩内義人氏によって紹介された。 岩内氏は、ワイルドでインダストリアルな感じを、クールで格好よい現代の令和のグリーンに仕上げることに注力したと説明。

色味としては緑の構成要素であるブルーを強くし、クールな印象に近づけた。 また、ハイライトを美しく見せるためブルーマイカを50％含ませ、匠塗りという技術でマット調の質感と造形を際立たせるハイライトを絶妙なバランスで両立させた。 その結果、角度や明るさによって見え方が変わる特徴がある。 会場の反応は、初代NAロードスターにあったマットなブリティッシュグリーンの復活を望む声もあり、当初はやや冷ややかだったが、上質なタン内装と幌を使う「Vセレクション」との組み合わせは好評だった。

新色は現行ロードスターの全グレードに適用される予定であり、モダンなグリーンとして定着する可能性が高い





asciijpeditors / 🏆 98. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

マツダ ロードスター 軽井沢ミーティング 新色 ジンクグリーンメタリック 特別仕様車 Vセレクション 岩内義人 齋藤茂樹

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「モンハンワイルズ」大型DLCや「FFVII REVELATION」など新情報多数の「Summer Game Fest 2026」まとめ本日，ゲーム情報の発表イベント「Summer Game Fest 2026」が配信された。「モンスターハンターワイルズ」待望の大型DLCや，リメイク3部作の最後を飾る「FINAL FANTASY V…

Read more »

原因は自分にある。初の東阪アリーナツアー「ARENA TOUR 2026 仮ノ現」をU-NEXTにて独占生配信！当日はSNSウォッチパーティも開催決定株式会社 U-NEXTのプレスリリース（2026年6月6日 12時00分）原因は自分にある。初の東阪アリーナツアー「ARENA TOUR 2026 仮ノ現」をU-NEXTにて独占生配信！当日はSNSウォッチパーティも開催決定

Read more »

TUBEがバンドの歴史をたどる全国ツアー完走、9月には通算37回目のハマスタライブ開催（ライブレポート）TUBEが5月31日に沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場で全国ツアー「TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'」の最終公演を開催した。

Read more »

CANDY TUNE 満員の初日本武道館公演で3周年をお祝い、18都市を巡る全国ツアー開催を発表アソビシステム株式会社7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが6月5日（金）・6日（土）と2日間に渡り東京・日本武道館にてデビュー3周年公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CA…

Read more »

CUTIE STREET、韓国で叶えたい夢はKSPOドーム単独公演！「Weverse Con」で「ぷりきゅきゅ」韓国語Ver.披露（イベントレポート / ライブレポート）CUTIE STREETが本日6月7日に韓国・KSPOドームと隣接する88芝生広場で行われているイベント「2026 Weverse Con Festival」2日目に出演。パフォーマンス後に囲み取材に応じた。

Read more »

DOPING PANDAとthe band apartが11月にツーマン企画DOPING PANDAとthe band apartによるツーマン企画「mellow fellow 2026」が11月20日に東京・LIQUIDROOMで開催される。

Read more »