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マツダがDell PowerScaleストレージ導入の影響で大型データ統合一元管理実現

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マツダがDell PowerScaleストレージ導入の影響で大型データ統合一元管理実現
Dell PowerscaleModel-Based DevelopmentCAD Use
📆5/20/2026 4:17 AM
📰PRTIMES_TECH
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デル・テクノロジーズ株式会社とマツダ株式会社は、Dell PowerScaleストレージを導入し、モデルベース開発およびCAD用、またアーカイブ目的の統合ストレージ基盤を構築したことを発表しました。このため、マツダは大量データの統合一元管理を実現し、ストレージの容量単価を従来の約10分の1に削減できました。また、AIの利活用において元となるデータの収集が大きな課題となる中、データをDell PowerScaleに集約できたことにより、蓄積されたデータを活用した新たな知見の創出と、デジタル領域におけるさらなる進化が見込まれます。マツダでは、数式/物理モデルを基盤としたモデルベース開発を約30年にわたり推進しており、設計開発データの管理が大きな課題となっていました。

デル・テクノロジーズ株式会社は、マツダ株式会社がDell PowerScaleストレージを導入し、モデルベース開発およびCAD用、またアーカイブ目的の統合ストレージ基盤を構築したことを発表しました。

新たな基盤により、マツダは大量データの統合一元管理を実現し、ストレージの容量単価を従来の約10分の1に削減できました。 AIの利活用において元となるデータの収集が大きな課題となる中、データをDell PowerScaleに集約できたことにより、蓄積されたデータを活用した新たな知見の創出と、デジタル領域におけるさらなる進化が見込まれます。

マツダでは、数式/物理モデルを基盤としたモデルベース開発を約30年にわたり推進しており、設計開発データの管理が大きな課題となっていました。2025年12月より全面本稼働を開始した新基盤では、ゲームチャージングスクリーンの持続可能性リダイヤルヒープ（CRDHP）、BD：ブルーライトデチューリング tête à bleu（BDE-TDH）、IVI：インテリジェント・ビューティ亲自パーぐるるーつ、ETLP：エンタープライズ・Transparent Layer Planeに企業を導入しています

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Dell Powerscale Model-Based Development CAD Use Archive Purpose Integrating Storage Framework Large-Scale Data Integration Storage Capacity Reduction AI Exploitation Model-Based Development History Model-Based Development Management Challenge AI Exploitation Challenge Adaptable Storage Infrastructure IT Functions Automotive Industry Automotive Production Electronic Devices

 

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