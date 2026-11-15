マツダスタジアムで快勝 広島レディースが千葉Lに3-0

広島Lが千葉Lを3-0で破り、VIOLET CHRISTMASイベントを盛大に開始。朝倉、島袋、呉屋が相次ぎ得点し、May J.ライブも好評だった。

広島L adiesは 千葉L adiesとの公式戦で、試合開始直後から相手チームの攻勢に苦しみながらも、13分に先制点を奪い逆转劇を演じた。この試合はマツダスタジアムで行われ、サポーターの熱い支援を受けたホームチームが、セットプレーと素早い攻撃展開で3得点を挙げた。

DF朝倉の勝負強いが先制点に繋がった

広島Ladiesのセンターバック、朝倉加奈子がセットプレーから生まれたこぼれ球を巧みに処理し、チームを先導した。13分、DF早間美空が右サイドから送った正確なフリーキックに対して、FW松本茉奈加がマークを振り切って頭で合わせたが、相手選手にブロックされた。その際、朝倉加奈子はゴール前でこぼれ球に素早く反応し、右足トラップから一瞬で体を作り替え、技ありシュートをゴール右上へ叩き込んだ。

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朝倉加奈子は「松本が触りそうなのが見えたので避けようとしたら、ボールが相手に当たって、ちょうど自分の胸の前にこぼれてきました」と振り返る。相手より先にボールに絡もうとする意識が、ターンとシュートという一連の動作を成功させた。大卒ルーキーである彼女はこの日、ホーム戦での勝負強さを存分に発揮し、今年1月に日本体育大学から加入して以来、直近5試合のホーム公式戦で3点目を記録している。

「応援の後押しは絶対にあると思います」とサポーターに感謝を示した背番号4は、ホームスタジアムでの得点パターンについて「ホームだと自分のところにこぼれてきてくれるので、いい準備をし続けて、勝負強さを発揮したいです」と語った。CKの流れでこぼれ球を押し込む形での得点は、彼女の準備の賜物と言える。

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島袋奈美恵が4シーズンぶりのEピース初ゴール

73分、広島Ladiesは鮮やかなチームワークで追加点を奪った。MF中嶋淑乃が左サイドでボールを奪い返すと、華麗なヒールパスで攻撃を転換。MF上野真実がつなぎ、中央のMF渡邊真衣が絶妙なスルーパスで突破口を開いた。このパスを待っていたのは、攻撃参加が持ち味のMF島袋奈美恵だった。

64分に右ウイングで途中出場した島袋奈美恵は、「ゴールを決めたい強い気持ちを持ってピッチに入りました」と試合開始から得点への執着を語った。仲間がチャンスを作り出すと、「もう『ボール来て、お願い！』って思いながら入りました」とパスを信じ切って走り込んだ。GKとの一対一の局面では、巧みなトラップから冷静な右足ループシュートでゴールをolestした。

島袋奈美恵は「GKが真正面から来るのは見えていて、もう（GKの）脇を狙うしかなかったので、ちょっと浮かせば入るかなと思いました」とシュート時の状況を明かした。ファーストタッチが成功し、GKの動きがスロー-motionのように見えたという状態で、これまでで最も落ち着いて得点を決められたと振り返った。この得点は、2023年4月29日のAC長野パルセイロ・レディース戦以来、4シーズンぶりとなった。

これがEピースでの初ゴールとなった島袋は、得点後にゴール裏の広島サポーターを煽るように叫び、ガッツポーズでスタンドを沸かせた。「ピースウイングができたときから、このスタジアムでゴールを決めてみんなと喜びたいなと思っていたので、それが叶えられて本当によかったです」と試合後のミックスゾーンでも笑顔が弾けた。

呉屋絵理子が長期離脱後初ゴールで追い風

後半アディショナルタイム3分、広島Ladiesは3点目を追加し、試合を決めた。CKからの二次攻撃でMF小川愛がクロスを入れると、相手GKがキャッチすると思わせつつもこぼれ球を生んだ。MF呉屋絵理子の嗅覚が働き、相手GKのキャッチミスでゴール前にボールが落ちると、彼女は「勝手に体が動いていました」と体を投げ出し、泥臭く押し込んで決めた。

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呉屋絵理子は昨夏に右ひざの大怪我を負い、469日ぶりに今年8月に公式戦復帰を果たした。長いリハビリを乗り越えた今季、これが復帰後初ゴールとなった。「これを1つのきっかけにして、自分も（波に）乗れればいいですし、チームも乗せることができれば最高です」と、さらなる活躍を誓った。

朝倉加奈子は、前回の敗戦を振り返りながら今日の勝利の意味を強調した。「あの試合は自分たちがやりたいことをさせてもらえず、前に前にボールを奪いに行く自分たちの良さを出し続けようとした結果、背後を取る相手の長所にやられてしまった」と敗因を分析。今回の試合では、ボールを奪うタイミングや引き込む位置取りなどで前の失敗を生かし、成功した守備が快勝につながったと評価した。

クリスマスイベントを9031人の観衆で盛大に開幕

広島Ladiesは、この試合を皮切りに「VIOLET CHRISTMAS 2026」と銘打ち、男女合計5試合でクリスマスイベントを開催する。9031人が来場した千葉L戦後には、歌手のMay J.さんが登場し、クリスマススペシャルライブで会場を盛り上げた。朝倉加奈子はクリスマスイベントの担当を務めており、「目指せ1万人だったけど、9000人も入ってくださると、やっぱりモチベーションはより高まります」と喜びを口にした。

May J.さんのライブについても、「歌が上手すぎました。勝って聞けたのが本当によかったです」と堪能し、快勝と美声の余韻がEピースを包み込んだ。攻守で勝利に貢献した選手たちの活躍と、サポーターの熱気が織りなすこの一夜は、チームの更なる飛躍への期待を高めるものとなった。