マツコ・デラックスが語るマイケル・ジャクソンの真の偉大さ

マツコがSNS時代以前のスーパースターの圧倒的な存在感を分析

今回の番組では、2009年に亡くなったキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソンを特集した大解剖スペシャルが放送された。 SNS がほとんど存在しなかった時代に、世界中で大ブームを巻き起こしたマイケルについて、マツコ・デラックスが独自の視点で分析した。

彼女はまず、現代の情報社会と過去の時代を比較しながら、次のように語り始めた。

「今って、ネットで全部をすぐ知ることができるじゃない？ 昔のああいうスターの人たちは、ああいう人たちが教えてたから、世界に。 『こういうものがあるよ』って。 今って逆じゃない？

一般の人が先に出したものとかをアーティストの人たちが自分のものとして取り入れてみたいな。 だから、SNSって大きかったんだなって」。 この言葉から、マツコが情報伝達の主役がプロから一般に移ったことに着目していることがわかる。 彼女はさらに、当時の自分たちの立場を振り返り、「あたしたち、完全に受け身だったから。

発信力のある人たちはごく限られた人しかいなくて、その人たちからしか世界の最先端を受けることってできなかったのよ」と述べた。 その上で、「だから、彼らにしか、その権利がなかったっていうのがある。 すべての最先端を彼らが受け入れ、それでショーを作り、MVを作りってことが全資源が彼らに集中してたから、まあ、そりゃすごいものができるわよ」と説明した。 マツコの分析は、テクノロジーの進化がスターの在り方を根本的に変えたという洞察に満ちている。

マイケル・ジャクソンは、そのキャリアを通じて数々の革新的なパフォーマンスと音楽を生み出した。 スリラーのMVは、それまでの音楽映像の概念を覆し、ショートフィルムとしての芸術性を確立した。 彼のダンス、特にムーンウォークは世界中のファンを魅了し、その後も多くのアーティストに影響を与え続けている。 しかし、マツコはこうした表面的な成功だけでなく、彼の存在そのものの特異性に言及する。

「一言で言うと、彼らは今のスターの人たちとはレベルの違う存在だったわよね。 レベルというのは実力って意味じゃなくて、雲の上どころか本当にいるのかも分からないスターだったから。 圧倒的に。 宇宙人とかに近いわよね、特に外国の人だと」。

この言葉は、マイケルが単なる人間を超えた象徴的存在であったことを表現している。 彼の広大な影響力、謎めいた私生活、そして早すぎる死は、彼を神話的な存在へと押し上げた。 マツコの視点は、現代のSNS時代に生きる私たちに、真のスーパースターとは何かを問いかけている。 さらに、マツコはマイケルのパフォーマンスの背後にある努力と資源の集中についても触れる。

彼のショーやMVには、当時可能な限りの最新技術と天才的なクリエイターたちが結集していた。 それはまさに一国のプロジェクトのような規模であり、その結果生まれた作品は時代を超えて輝き続けている。 一方、現代では誰もが発信者となれるため、情報の質や影響力が分散している。 マツコはこの変化を、ある意味でスターの権威が低下したと捉えているのかもしれない。

しかし、彼女は決して懐古主義に陥るのではなく、むしろテクノロジーの進化が人間の創造性に与えた影響を冷静に分析している。 SNSの普及によって、一般の人々がアーティストの作品に直接関与し、時にはその方向性を左右することもある。 これは民主化の一形態とも言えるが、同時にマイケルのような圧倒的なカリスマが生まれにくい環境でもある。 マツコの語るマイケル像は、単なるノスタルジーではなく、現代のメディア環境を考える上で貴重な視点を提供している。

彼女の言葉は、新たなスターの在り方を模索する私たちに、かつてのスーパースターが放った光の大きさを改めて認識させるのである。 以上、マツコ・デラックスによるマイケル・ジャクソン論の要約と考察をお送りした





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