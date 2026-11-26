ウェアラブルデバイスによる健康データの公開が、単なる生理指標ではなく、ユーザーのライフスタイルや性格を反映する指標となり得ることを examine。一方で、数値だけで健康度を判断することの限界や、過度な数値追従のリスクについても指摘されている。

睡眠を大切にしているか、週末になると深酒をする傾向があるかどうか、安静時心拍数だけでこうしたことがわかるわけではないが、プロフィールでアピールしている ライフスタイル と、実際の生活習慣が一致しているかどうかを判断するための材料にはなるだろう。

とはいえ、ATEAMでは、誰もが安静時心拍数をプロフィールに載せなければいけないわけではない。 そのため、安静時心拍数を公開するという選択が、数値そのものよりも、その人の性格や志向を表しているという見方もできる。

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「安静時心拍数を公開する人たちは、おそらくWhoopやOura、Garminなどのウェアラブルデバイスを身に着けているでしょう」とイラニは言う。 「自分のデータについて、普段から意識している人たちであるはずです」。 そして、そうした点に魅力を感じる人は、健康やフィットネスに対して同じようなアプローチを重視するタイプだろう、と彼は付け加える。 一方、そうでない人たちにとっては、こうしたデータへの執着が、恋愛対象から外す理由になることもあるかもしれない。