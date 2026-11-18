マッシュホールディングス旗下のオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE」が、環境配慮型ショッパーへの切り替えを実施。古紙配合率40%の紙材と植物由来インキを使用し、CO2排出削減に向けた具体的なサステナブルアクションを推進します。

株式会社 マッシュホールディングス は、その子会社である株式会社 ウサギオンライン が運営するオンラインデパートメントストア「 USAGI ONLINE STORE」において、環境負荷低減を目的とした包装資材の切り替えを実施すると発表した。この取り組みは、同社が掲げる「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念に基づき、ファッションおよびビューティー事業における サステナビリティ への貢献を具体化するものである。

マッシュHDの多角化事業とSNIDELの歴史的経緯

株式会社マッシュホールディングスは、1998年にCG制作会社として創業し、その後事業領域を大幅に拡大させた企業集団である。2005年にはファッション事業への参入を発表し、女性向けファッションブランド「SNIDEL」やルームウェアブランド「gelato pique」を展開するに至った。さらに2010年にはビューティー事業に進出し、ナチュラルおよびオーガニックコスメを扱うセレクトショップ「Cosme Kitchen」や「Biople」を展開している。また、トータルビューティーブランドである「Celvoke」「to/one」「SNIDEL BEAUTY」などの新規オリジナルブランド開発にも従事し、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業ポートフォリオを構築している。

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USAGI ONLINEのブランドラインナップと運営方針

株式会社ウサギオンラインが運営する「USAGI ONLINE」は、マッシュホールディングス傘下のオンラインデパートメントストアとして機能している。このプラットフォームでは、SNIDELやgelato pique、FRAY I.D、Mila Owenといった同社グループの人気ファッションおよびルームウェアブランドを主力としており、メンズブランドやインポートアイテム、さらにはハイブランドのヴィンテージアイテムまで幅広くセレクトして提供している。顧客に多様な選択肢を提供する一方、企業理念を体現する窓口として位置づけられている。

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40%古紙配合のショッパー導入によるCO2削減

サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」において使用するショッパーの材質変更が行われる。従来品から、古紙配合率が40%に達したサステナブルな紙材へと切り替えられる。さらに印刷工程においても、環境負荷の低いボタニカルインキ（植物由来インキ）の採用が決定している。これらの資材変更により、製造から廃棄に至るライフサイクル全体におけるCO2排出量の削減を目指しており、具体的かつ数値で示された環境目標が設定されている。

ファッション発信と環境貢献のシナジー効果

ファッションやカルチャー情報を発信するメディア属性を持つ「USAGI ONLINE」が、単なる販売チャネルを超えてサステナブルアクションの情報発信も行っていく方針である。地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げることで、顧客や業界関係者に対して環境意識の高揚を促す役割も期待されている。マッシュホールディングスは、この取り組みを通じて、ビジネス成長と環境保護の両立を実現するモデルケースを示すことを意図している。