マセラティ、レースシーン復帰20周年を記念しMC20の特別仕様車を発表！

マセラティは、2024年6月にレースシーン復帰20周年を記念し、特別仕様車MC20を発表しました。世界限定20台の特別仕様車には、ヴィタフォンレーシングチームの「MC12 GT1」のボディカラーを踏襲したネロ・エッセンツァとデジタル・ミント・マットを採用。さらに、日本限定のスペシャルエディションも発表されました。

2024年6月に発表された マセラティ の レースシーン復帰20周年 を記念する 特別仕様車 MC20 。世界限定20台で、ボディカラーにはヴィタフォンレーシングチームの「MC12 GT1」を踏襲したネロ・エッセンツァとデジタル・ミント・マットを採用。サイズは4670×1965×1220mm(全長×全幅×全高)。 最高出力463kW(630PS)/7500rpm、最大トルク730Nm/3000-5750rpmを発生するNettuno V型6気筒3.0リッターターボエンジンを搭載し、トランスミッションに8速DCTを組み合わせる。最高速は325km/h、0-100km/h加速は2.

9秒。価格は4150万円。2024年11月に発表された日本専用のスペシャルエディションも限定2台。レースへのオマージュとして誕生し、1950年代後半に活躍した「350S」からインスピレーションを受け、「勝利の赤」を基調に青と白の3色ストライプを採用。サイズは4670×1965×1215mm(全長×全幅×全高)。最高出力も463kW(630PS)/7500rpm、最大トルクも730Nm/3000-5750rpmを発生するNettuno V型6気筒3.0リッターターボエンジンを搭載し、トランスミッションに8速DCTを組み合わせる。最高速は320km/h、0-100km/h加速は3.0秒。価格は4886万円。さらに、世界限定1台のモデル「グレカーレ トロフェオ Pureness of Asia」も発表された。サイズは4890×1980×1660mm(全長×全幅×全高)。最高出力390kW(530PS)/6500rpm、最大トルク620Nm/2750rpmを発生するNettuno V型6気筒3.0リッターターボエンジンを搭載し、トランスミッションに8速ATを組み合わせる。最高速は285km/h、0-100km/h加速は3.8秒。価格は2550万円。 Pureness of Asiaは「実際にオーダーできる1つのサンプル」と奥山清行氏 メディアプレビューでは、マセラティ ジャパン 代表取締役 兼 日本・韓国統括責任者 木村隆之氏がプレゼンテーションを実施し、マセラティ横浜港北は、2024年にリニューアルオープンしたマセラティ目黒、マセラティ心斎橋に続く国内3店舗目の新CI導入になることを紹介。ショールームとワークショップが一体となった大型店舗を交通至便な港北という場所に開設することで、神奈川県全体からの集客を図りたいとした。マセラティ港北横浜を運営する双日オートグループジャパン 代表取締役社長 髙橋達雄氏もあいさつを行ない、2021年7月から横浜エリアの2店舗の運営を行なっているとのことで、より上質なサービスを提供するために移転を目指していたところ、今回ようやく念願が叶って新店舗をオープンできたと喜びを語った。また特別ゲストとして奥山清行氏が招かれ、Pureness of Asiaに関するスピーチを実施。「私がマセラティとのコラボレーションをするのは二十数年以来でございまして、クアトロポルテ・ファイブ、グラントゥーリズモを当時開発・デザインをして以来です。実は私自身が開発しましたマセラティ・ファイブを私自身のクルマとして今日運転してまいりまして、もう1台動態保存しております。ですから、ファンとして私だったらこういったマセラティが欲しいなというアジアの目線から、今回木村社長と皆さんと一緒に開発をさせていただきました」と説明。さらに「今こちらでご覧いただいているのはショーカーではありません。マセラティが今、非常に力を入れておりますフォーリセリエプログラムの中で、皆さまがここのショールーム、アトリエに来ていただいてオーダーができるのです。そのオーダーできる1つのサンプルとして、このクルマの開発をさせていただきました。このクルマの作り、塗装、内装のすべてはマセラティのイタリアの工場で実際に作ることができますし、このクルマ自体の大部分はマセラティのイタリアの工場で実際にここまで仕上げることができたわけです」と、マセラティの技術力の高さを語った。奥山氏は続けて仕様について説明。「特徴的なマセラティのロゴを用いたグラフィックは、ショーカーのように派手すぎず街中でも乗れるようにエレガントで洗練されたブランドバリューをイメージしてアパレル的なアプローチでデザインされ、塗装でデカールの技術を使いながらグラデーションを表現。ボディカラーはMC20にも用いられている特別色「ビアンコアウダーチェ」を採用し、外装の各部にはマセラティのブランドカラーであるブルーを特徴的に配色した。内装はMC20 チェロにも使われているアルカンターラやV字のグラフィックをモチーフとして採用し、「(Pureness of Asiaは)すべて皆さまが実際にオーダーできる1つのサンプルとしてのコンセプトだととらえてください」と話した。 最後に、「Pureness of Asiaと僕らが命名しましたのは、アジア圏というのは陶器の文化がございます。物の質感とか肌触りとかそういったところを非常に重要視する文化、これが日本や韓国だけでなく、アジア全般に通用する1つの大きな文化だと思いました。そういった陶器のような磁器のような質感を塗装で表わすこの色と、マセラティが持つ素晴らしい塗装工程の技術、職人技、そういったところをこちらの車両で味わっていただきたいと思います。また今後もいろいろなマセラティとのコラボレーション、そして何よりもこちらの素晴らしいショールームで皆さんと一緒に自分が次に乗るクルマをオーダーしたいと思っております」と奥山氏は思いを語った





マセラティ MC20 特別仕様車 レースシーン復帰20周年 Pureness Of Asia 奥山清行 木村隆之 マセラティ横浜港北 フォーリセリエプログラム

