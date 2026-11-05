マスタントゥオーノがベリンガム称賛 レアル・マドリーでの思い出とメッシへの感謝

レアル・マドリーで育ち現在フィオレンティーナに期限付き在籍するフランコ・マスタントゥオーノが、チームメイトのベリンガムを最推しとし、メッシとの交流を振り返った。

レアル・マドリー を離れ現在 フィオレンティーナ で活躍するアルゼンチン人MF、 フランコ・マスタントゥオーノ がスペインの首都での経験を振り返り、現所属選手の中で ジェイドン・ベリンガム を「最も好きな選手」と明言した。

この19歳の司令塔は2025年夏にリーベル・プレートからレアル・マドリーへ加入し、公式戦35試合に出場して3得点1アシストという数字を残した。現在はイタリアのクラブへ期限付き移籍しているが、その間隔を空けず当時のエピソードを語っている。

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ベリンガムを最推しと明言する理由

マスタントゥオーノがジェイドン・ベリンガムをチームメイトの中で最も推す理由は、ピッチ上での刺激を受けるからだ。彼はイングランド人のMFについて熱く語っており、他のトップレベルの選手たちへの評価も高い。

ヴィニシウス、エンバペ、バルベルデといった名選手がいる環境の中で、マスタントゥオーノはブラヒムやディオマンデ、エスピなど多様な才能が揃っていると評価している。その中でもベリンガムの特異性を感じているようだ。

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レアル・マドリーでの特別待遇と環境

DAZNのイタリア番組『My Skills』への出演を通じて、マスタントゥオーノはクラブの人々やチームメイトからの温かい歓迎を強調した。彼によれば、レアル・マドリーでの待遇は「本当に素晴らしく」、欧州サッカーへの適応において感動的な経験だったという。

ジョゼ・モウリーニョ監督の下、多くの才能が揃う中で、若手にとって特に印象的な環境だったと振り返っている。この温暖な受け入れ体制が、彼の成長に大きく寄与したと考えられる。

メッシとの交流とアルゼンチン代表での一瞬

マスタントゥオーノはアルゼンチン代表での7試合出場、1得点という経歴を持ち、8度バロンドールを受賞したリオネル・メッシとの直接的な交流にも言及した。メッシにとって最後の代表戦となったベナン戦では、11分間のプレー機会を得た。

彼はメッシと同じピッチに立ち、同じ紙面に載る機会を得たことを「信じられないことだ」と表現した。メッシがすべての記録を塗り替えた存在であるため、彼と同じチームメイトになることは選手として最高の出来事だと語っている。

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同時に、メッシの引退はアルゼンチン国民にとって「とても悲しい出来事」だったと認めている。それでも、一瞬一瞬を大切にし、その特別な瞬間を全力で享受したという姿勢が、彼の現在の成長の基盤となっている。