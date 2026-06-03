マクロビオティックを基盤とした新しい食育プログラムMINORIが登場 胎児期から児童期までの親子の食を体系的に学ぶ

世界で400万人が実践するマクロビオティックをベースに、胎児期から児童期までの親向けに再構築された実践型食育プログラムMINORIが誕生。勝部美佳氏が監修し、成長段階に合わせた親子の食を体系的に学べる。単なる食事法ではなく、人と自然が調和した生き方の哲学として位置付けられる。

MINORI は、世界で400万人が実践する日本発祥の食の知恵 マクロビオティック をベースに、 胎児期 から 児童期 までの親向けに再構築された実践型の 食育プログラム です。 胎児期 、 授乳期 、 離乳食 期、 幼児期 、 児童期 、そして大人の食事まで、成長段階に合わせた親子の食を体系的に学ぶことができます。

本プログラムの監修を務めるのは、マクロビオティックを世界に広め、ノーベル賞にも推薦された久司道夫氏に師事した、マクロビオティック料理研究家である勝部美佳氏。 マクロビオティック専門ブランドimakoko kitchen Merrymomoの代表として25年以上にわたり、レストラン運営や料理教室、健康相談などを通じて3,000名以上を指導してきた実績を持ちます。 胎児期から授乳期にかけては、母親が口にするものが、そのまま子どもの身体を作っていきます。

また幼少期は、身体だけでなく、心・身体・味覚・腸内環境など、人間としての土台が育つ大切な時期。 この時期にどんな食事を重ねるかが、子どもの心身の健康に大きく影響していきます。 そこで誕生したのが胎児期から児童期までの親子が一生分の食の軸を学ぶ食育プログラムMINORIです。 そしてそれは単なる食事法ではなく、人と自然が調和して生きるための暮らし方であり、生き方の哲学でもあります





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