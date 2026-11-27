スタッド・ヴェロドロームでのヨーロッパリーグの試合中にレフスキ・ソフィアのファン11人が負傷。マクロン仏大統領がマルセイユのサポーターを非難した。

スタッド・ヴェロドロームで マルセイユ と レフスキ・ソフィア のサポーターが衝突し、フランスのエマニュエル・マクロン大統領をはじめ政界から非難の声が上がった。 ヨーロッパリーグの一戦では、アウェーのファン11人が負傷。

フランスとブルガリアの当局が対応に乗り出した。 マクロン大統領は、木曜日に行われたマルセイユがレフスキに1-0で勝利した試合中の「ひどい」光景に怒りを示した。 歴史あるスタッド・ヴェロドローム内で衝突が起き、遠征していたブルガリアのファンに重いけが人が出た。 ブリュッセルでの欧州首脳会議中にブルガリアのルメン・ラデフ首相と話したマクロン大統領は、襲撃の加害者を法に基づき厳正に処罰する考えを明確にした。

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が報じたところによると、マクロン大統領は「ブルガリアのサポーターを標的とした暴力行為」を「最大限強く」非難した。 さらに、こうした「暴力行為はスポーツにも公共の場にもあってはならない」と強調し、ブルガリア側に「これらの行為を処罰せずに済ませることはない」と約束した。 報道によると、暴力行為は試合開始予定時刻の約10分前に始まった。 ヴィラージュ・シュドのマルセイユサポーター数百人がジャン・ブアン・スタンドになだれ込み、観客が一斉に移動する事態となった。