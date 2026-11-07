マクラーレン・ノリス、ブラジルGP予選でポールポジション獲得 ラッセル2位

マクラーレンのランド・ノリスがブラジルGP予選でポールポジションを獲得し、メルセデスのジョージ・ラッセルとキミ・アントネッリが続いた。雨天による混乱もあり、フェルスタッペンやハミルトンにも影響。

マクラーレン の ランド・ノリス が、ブラジルグランプリの予選でポールポジションを獲得した。英国出身のノリスは、今季6戦目で4度目の首位発進を達成し、通算20度目の栄冠に輝いた。この結果により、ノリスは ブラジルGP において3年連続でポールポジションを取得した記録を打ち立てている。

ノリスの予選制覇とフロントロンの顔ぶれ

ノリスは記録したタイム1分27秒470で、今季4度目、通算20度目のポールポジションを獲得した。2番手にはメルセデスのジョージ・ラッセルが0.204秒差で付いた。3番手には、前戦メキシコGPで史上最年少の総合王者に輝いたメルセデスの20歳、キミ・アントネッリが決めた。

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予選の結果により、決勝グリッドの並び順に変更が生じた。ラッセルはパワーユニット交換によるペナルティーで5グリッド降格となったため、アントネッリが2番手のグリッドから決勝レースを開始することとなった。フロントロンの布陣は、ノリスとアントネッリという構図になる。

雨天による混乱と主要ドライバーの影響

予選1回目（Q1）の開始直後に大雨に見舞われ、セッションは約1時間24分中断される混乱に見舞われた。この中断により、多くのドライバーに予選リズムを崩す要因となった。特に、レッドブルのマックス・フェルスタッペンは、パワーユニット交換によるペナルティーで決勝最後尾スタートが決まっている状況だった。

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フェルスタッペンは予選2回目（Q2）でタイムを計測できず、10グリッド降格という状況に変動はなかった。さらに、フェラーリのルイス・ハミルトンも予選に悪影響を受けた。ハミルトンは11番手でQ2敗退となり、上位争いから後退した。ペナルティーにより決勝は11番手からのスタートとなる。

Q3進出組のパフォーマンスとアロンソの反応

ホンダのパワートレイン（PU）を搭載するアストンマーチンのフェルナンド・アロンソは、Q2を7番手の成績で通過した。これにより、アロンソは今季初めて3回目（Q3）へと進出する栄誉を得た。Q3では9番手につけたが、アロンソは「厄介なコンディションだった」と語り、雨天での経験が役立つと述べた。

アロンソはQ3について「4番手か5番手に入るチャンスがあった」と振り返るも、タイヤの準備が整わなかった1回目の走行と、デプロイメントが機能しなかった2回目の走行に課題を認めた。アストンマーチンのアレッサンドロ・アズニャもQ3進出組の一員だったが、本稿ではアロンソのコメントを中心に扱う。ウィリアムズのアレクサンダー・アルボンも今季初のQ3進出を果たし、10番手の成績を残した。

地元デビューの感慨と次戦への展望

アウディのニコ・ヒュルケンベルクは、今季自己最高の6番手の成績をマークした。地元ブラジルGPでF1デビューを果たしたハースのラファエル・カマラは、Q2へ進出したものの、タイヤバリアーへのクラッシュにより予選13番手となった。カマラの決勝スタートグリッドは11番手となる。

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ノリスは予選後「長い一日だった。昨年とはコンディションが違ったが、凄く満足している」とコメントした。ミスすることなく2周をまとめ上げたことが成功の鍵だったと分析している。アロンソは「明日も雨なら、リタイアかポイント獲得かのどちらかになるだろう」と、決勝の難易度を示唆した。