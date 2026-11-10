マクドナルドが浜崎あゆみとコラボ、限定セット2種を発売

マクドナルドが浜崎あゆみとのコラボで、名曲をテーマにした期間限定の「Buns&Grillsセット」と「mimosaブーケセット」の2種を販売します。モバイルオーダーなどで購入でき、リリックビデオも11月5日から、マクドナルド公式SNSで順次公開されます。

マクドナルド は、歌手の 浜崎あゆみ さんとのコラボレーション企画の一環として、期間限定のオリジナルセット2種を販売すると発表した。販売するのは「 Buns&Grillsセット 」と「 mimosaブーケセット 」で、いずれも浜崎さんの名曲の魅力を マクドナルド のメニューで表現した商品だ。楽曲のタイトルや歌詞からインスパイアされたセット名がつけられ、浜崎さんが好きなメニューも加えたラインアップとなっている。

また、マクドナルドは名曲「evolution」と「Boys & Girls」のリリックビデオを11月5日から順次公開する。リリックビデオはマクドナルド公式のYouTube、X、Instagram、TikTokで見られる。コラボ企画の狙いは、名曲の新たな輝きを令和世代にも届けることにある。

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期間限定セットの中身と販売方法を解説

今回のコラボで販売される「Buns&Grillsセット」は、ビッグマックとダブルチーズバーガーに、マックフライポテトMを2つ、ファンタ グレープMとスプライトMを組み合わせた構成だ。ダブルチーズバーガーは、浜崎あゆみさんが特に好んでいるメニューとして紹介されている。名曲の一つである楽曲からインスパイアされたセット名が付けられ、ボリュームのあるラインアップになっている。

もう一方の「mimosaブーケセット」は、名曲の世界観を表現したセットとして販売される。元の発表では個別の内容までは示されていないため、ここでは商品の位置づけとして、浜崎さんの楽曲の雰囲気を反映した期間限定商品であることを押さえておきたい。2種のセットはいずれも期間限定で、購入方法はモバイルオーダー、マックデリバリーサービス、セルフオーダー端末に限られている。店頭カウンターでの注文対象とはなっていない点に注意が必要だ。

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さらに、マクドナルドは浜崎さんがもっとも好きなメニューとして「ハッシュポテト」が入ったオリジナルセットの登場も予定していると明らかにした。発売時期は今回の発表では示されていないため、続報を待つ必要がある。

Myマクドナルド リワードと連動した特別企画

今回のコラボ企画は、マクドナルドの「Golden Campaign」の一部として展開されており、引き続き「Myマクドナルド リワード」と連動した特別企画も実施中である。商品を購入するとポイントがたまり、そのポイントをマクドナルド×浜崎あゆみコラボレーションの限定グッズやスペシャルコンテンツと交換できる仕組みだ。

ファンにとっては、セットを購入することがそのまま限定グッズやコンテンツの獲得につながる点が大きな特徴となる。Myマクドナルド リワードは、既存の会員プログラムを活用した仕組みであり、コラボ商品の購入を通じて特典を得られる構造になっている。どの限定グッズがいつ交換できるかといった詳細は、今回の発表では触れられていない。

リリックビデオ公開と今後の展開を確認

リリックビデオは11月5日から順次公開される。公開先はマクドナルド公式のYouTube、X、Instagram、TikTokの4つのSNSである。歌詞の映像を通じて、既存のファンが楽曲を改めて楽しむ機会になるとともに、普段は浜崎あゆみさんの楽曲に触れてこなかった若い世代にも届く狙いがあるとみられる。

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今回の展開は、期間限定のセット販売、ポイント連動の特典、リリックビデオの公開という三つの要素で構成されている。購入できるセットは限られた期間の商品であり、ハッシュポテトを加えた追加のセットも今後登場する予定だ。読者は、マクドナルド公式の発表や公式SNSで最新の情報を確認するとよいだろう。