マクトミネイ、長髪と自然体のスタイルを語る ワールドカップへの意欲と伝説のゴールへの想い

30歳を目前に控えたスコットランド代表MFマクトミネイは、現在の長髪スタイルや地中海環境が自分に合うと語り、北米ワールドカップを存分に楽しむ決意を表明した。28年ぶりの出場を目指すスコットランドの原動力となった、デンマーク戦でのオーバーヘッドキックは社会現象となり、紙幣や壁画にも。自身へのからかいにも笑いで返しつつ、高い評価に謙虚な態度を示した。

マクトミネイ は髪型について、若い頃は頻繁に変えていたが、現在は自分に合うスタイルとして長髪を気に入っており、地中海のような環境が自分をより自然体にしてくれると語った。30歳の誕生日を控え、北米開催の ワールドカップ を楽しむことを決意し、「準備期間を含め、一分一秒を楽しみながら過ごしたい。40歳や50歳になった時に『あの時は不安すぎた、紧张しすぎた』なんて思いたくない。

年齢を重ねるにつれ、キャリアは短いと感じる。 だから、楽しむべきだ」と述べた。 現在、スコットランド代表を率いて28年ぶりのワールドカップ出場を目指しており、その原動力は予選デンマーク戦での象徴的なオーバーヘッドキックだ。 この伝説的なゴールはスコットランドで社会現象となり、紙幣にも描かれた。

さらに、ハンプデン・パークの外壁にはそのゴールの壁画が掲げられている。 ゴールを生んだ試合の写真をすべてナポリのチームメイト、ラスムス・ホイユンドのロッカーに貼り、予選敗退を思い出させた。 トレーニング場でからかわれ続けた結果、「もうオーバーヘッドキックは見られない」と笑った。 マクトミネイはこの評判に対して、「本当に感謝している。

でも、少し恥ずかしい。 トレーニング中に全選手が目にできる高い場所に自分の顔が載っているのは、現実離れした感覚だ」と謙虚に語った





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