マウンテック、新ブランド「KADONE」を立ち上げ Interior Lifestyle Tokyo 2026で初展示

株式会社マウンテックは、長年の鉄工・溶接技術の核心である「角をだす技術」を世界水準に高めることを目指し、新ブランド「KADONE（カダン）」を立ち上げました。ブランド名は「KAD（角）＋ ONE（No.1）」を組み合わせた造語で、日本のみならず世界最高水準を目指す意志が込められています。KADONEは特定のジャンルに限定されず、インテリアオブジェクト、什器、インダストリアルファニチャーなど多様な商品・プロジェクト・オーダー品へ展開するマウンテックのファブリケーションブランドです。同社は1948年に愛知県で溶接職人によって創業され、78年にわたり製缶板金、分電盤、大型モニュメントなど精度が求められる構造物を手掛けてきました。その長所は大型フレームから一貫して素材を組み上げ、高精度な角をだす職人技にあります。KADONEは、この技術の核心をインテリア・デザイン・空間の世界へとつなぐ第一歩のブランドです。職人自らが考え、美意識を持って設計・制作するクラフトマンシップがすべてのプロダクトに宿っています。デザインおよびブランドディレクションは京都のデザインファームSAKUが担当し、技術的強さとデザインの視点を融合させ、職人仕事を国際的なデザインシーンへ届けることを目指します。ブランドは2026年6月10日から12日まで東京ビッグサイトで開催される「Interior Lifestyle Tokyo 2026」において初展示を行い、角をだす技術を活かした複数の展示アイテムを通じて受注・プロジェクト受付を開始します。本展示会は建築家、インテリアデザイナー、施工関係者、店舗・ホテルなど空間プロジェクトに関わる国内外のバイヤー・設計者が集う専門家向け展示会です。

株式会社 マウンテック は、長年の鉄工・溶接技術の核心である「 角をだす技術 」を世界水準に高めることを目指し、新ブランド「 KADONE （カダン）」を立ち上げました。 ブランド名は「KAD（角）＋ ONE（No.1）」を組み合わせた造語で、日本のみならず世界最高水準を目指す意志が込められています。

KADONEは特定のジャンルに限定されず、インテリアオブジェクト、什器、インダストリアルファニチャーなど多様な商品・プロジェクト・オーダー品へ展開するマウンテックのファブリケーションブランドです。 同社は1948年に愛知県で溶接職人によって創業され、78年にわたり製缶板金、分電盤、大型モニュメントなど精度が求められる構造物を手掛けてきました。 その長所は大型フレームから一貫して素材を組み上げ、高精度な角をだす職人技にあります。 KADONEは、この技術の核心をインテリア・デザイン・空間の世界へとつなぐ第一歩のブランドです。

職人自らが考え、美意識を持って設計・制作するクラフトマンシップがすべてのプロダクトに宿っています。 デザインおよびブランドディレクションは京都のデザインファームSAKUが担当し、技術的強さとデザインの視点を融合させ、職人仕事を国際的なデザインシーンへ届けることを目指します。 ブランドは2026年6月10日から12日まで東京ビッグサイトで開催される「Interior Lifestyle Tokyo 2026」において初展示を行い、角をだす技術を活かした複数の展示アイテムを通じて受注・プロジェクト受付を開始します。

本展示会は建築家、インテリアデザイナー、施工関係者、店舗・ホテルなど空間プロジェクトに関わる国内外のバイヤー・設計者が集う専門家向け展示会です





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