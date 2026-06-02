マインクラフトで1100万ブロックの巨大ピクセルアート制作完了後、作者Kelanduo氏が肺線維症で逝去 ホロライブ桐生ココへの愛が最後の活力に

マインクラフトでギネス世界記録を目指す巨大ピクセルアートを制作したKelanduo氏が亡くなった。病床で挑んだ2作品は Recordを大幅に更新する規模で、特に最終作は1100万ブロックに達した。ホロライブ桐生ココへの敬意から始まった制作は、死の直前まで続けられ、死後も作品はダウンロード可能として記憶に刻まれている。

「 マインクラフト 」で世界最大の ピクセルアート を制作したプレイヤー Kelanduo 氏が亡くなった。2月14日に現在の ギネス世界記録 を大幅に上回る393万2160ブロックの ピクセルアート を公開し、申請を待つ間も制作を続けて5月8日にはその約2.8倍の1100万ブロックの超大作を完成させた。

しかしKelanduo氏は肺線維症を患っており、これらの作品はすべて病床での制作だった。 巨大ピクセルアートの動画コメント欄によると、作品完成後すぐに体調が悪化し、5月11日に死去したことが友人から伝えられた。 Kelanduo氏の記録挑戦の始まりは、日本のVTuberグループ「ホロライブ」のファンであり、特に桐生ココ氏を推していることからだった。 彼女のために何ができるかと考えた末に、ギネス記録を検索し、それを上回るサイズの土台を作成。

「これを埋めることができれば彼女は世界の頂点となる」と、桐生ココ氏の巨大ピクセルアート制作を決意。2月14日に公開された作品は393万2160ブロックで、当時の記録309万6058ブロックを83万6102ブロック上回り、桐生ココ氏本人の目にも留まり、動画に感動のコメントが寄せられた。 その後、5月8日にホロライブのメンバー全員が集合した1100万ブロックのピクセルアートを公開。 これは前作の約2.8倍の規模で、おそらく自らの死期を感じていたのだろう。 動画の冒頭では「時間は残されていない。

しかし、死ぬ前に最後の挑戦がしたい。 完成させられなかったとしても後悔はしない」と語り、入院中も「マインクラフト」を起動してブロックを積み続け、最後の記録破りと「推し」への最大級の愛を表現した。 なお、どちらの作品もまだギネス世界記録としては認定されておらず、申請から審査に時間を要するためである。 桐生ココ氏のピクセルアートは2021年2月14日公開なので、順調に進めば認定が近い可能性もあるが、5月8日の作品は公開されたばかりで審査にさらに時間がかかる。 Kelanduo氏の冥福を祈る





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