マインクラフトピストンドア記録更新、エンティティ不使用で99ブロック維持

Br1ckcraft3r氏とDoor_Maker氏が作成した4x4ピストンドアは、エンティティを用いない新規設計で最小体積99ブロックを達成。従来の記録並ぶ技術的進歩について詳述。

マインクラフト の レッドストーン 回路コミュニティにおいて、新たな技術的到達点が確認された。クリエイターの Br1ckcraft3r 氏と Door_Maker 氏は、エンティティを一切使用しない独自の手法で設計された4x4ブロックの ピストンドア を制作した。この機構の体積は従来の最小記録である99ブロックと同等であり、技術的には同等の効率を達成している。

この成果はクリエイターのCraftyMasterman氏がXで公開し、大きな注目を集めている。同氏は2025年4月に自身のYouTubeチャンネルにて、ピストンドア研究の歴史的経緯を網羅した36分以上の解説動画を投稿しており、今回のニュースもその文脈で捉えられている。コミュニティの動向を追う上で重要な転換点となった。

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ピストンドア進化の歴史的経緯

ピストンドアの研究は、マインクラフトが正式リリースを迎えた2011年当時から存在していた。当初、課題となっていたのは周囲に隣接していないドア中央のブロックを移動させる方法であり、初期の設計では通路にレッドストーントーチやピストンが露出する形態が主流だった。

しかし、「Block Storage」と呼ばれる中央ブロックを格納する機構や、「Double Piston Extender」といった2つの粘着ピストンを連結する技術が考案されることで、継ぎ目のない4x4ピストンドアの実現が可能となった。これらの設計の起源は、2011年10月まで遡ることができる。

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記録更新と技術的競争の激化

ピストンドアの開閉には時間差での信号送信が必要であり、初期は巨大な回路を要していた。2012年頃、当時の最大手YouTuberであるCNBMinecraft氏が4x4ピストンドアを紹介したことをきっかけに、いかに小型化するかの競争が激化した。コミュニティのルールでは、入力装置を除き、開閉時に回路が収まる最小直方体の体積で記録を計算している。

CraftyMasterman氏による「黄金時代」と呼ばれる2012年頃は、体積1056ブロックから432ブロック、392ブロック、360ブロック、324ブロックへと記録が次々と更新された。2013年3月のJava版1.5や2016年11月のJava版1.11における新要素の実装も、設計の大幅な改良を促した。

スライムブロックとエンティティ利用の時代

クリエイターのMDP氏はスライムブロックを活用し、112ブロックという小型のピストンドアを制作した。しかしこの設計は、回路周囲にブロックがある場合に正常に動作しない問題があった。2018年1月、MegaTech氏がスライムブロック不使用で同記録の112ブロックを達成し、この記録は約5年間破られなかった。

2022年12月、Cwee氏、Door_Maker氏、Wilux氏、HiHI氏、Arway氏の5名によってMegaTech氏の記録が更新され、体積108ブロックが実現した。この頃からトロッコやモブなどの「エンティティ」を活用したアプローチが主流となり、より省スペースな信号伝達が可能になった。

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エンティティ不使用の新設計の意義

2023年9月、Cwee氏、Door_Maker氏、Excertt氏の3名によって、ついに99ブロックの4x4ピストンドアが生成された。しかし従来の記録やその改良版では、マインクラフトのバグを利用して特殊な状態にしたモブやトロッコが組み込まれていた。特に25w45aスナップショットでのバグ修正により、特定のトロッコバグの利用ができなくなった。

これに対し、Br1ckcraft3r氏とDoor_Maker氏の新たな設計では、16個のオブザーバーとブロック・レッドストーンを用いた単純な連結のみで配線をおこなっている。不具合に依存していないため最新バージョンでも動作し、開閉速度も従来より速い。これはコミュニティにとって重要な技術的到達点である。

今後の展望とコミュニティの持続性

マインクラフトにおけるレッドストーン回路の研究は、4x4ピストンドアという単一題材を通じて15年以上にわたり続けられてきた。プレイヤーの巧みな発想により、さまざまな回路が生み出され続けており、クリエイターたちはさらなる記録更新を目指している。

4x4ピストンドアの体積99ブロックが限界なのか、それともさらに小型化が可能なのかは今後の課題である。エンティティ不使用による安定性と高速化を実現した今回の設計は、コミュニティの今後の研究方向性に大きな影響を与える可能性を秘めている。