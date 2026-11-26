株式会社アノマリーが主催する『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027』の予選シリーズが本格始動。11月22日に埼玉県で初戦が開催され、全国の高校生が日本一に向けて戦います。

株式会社 アノマリー は、11月22日に埼玉県川口市の 正和工業にじいろホール において、『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027』の予選大会『EAST vol.1』を開催した。この大会は、青春をダンスに捧げた 高校生ダンス部 の頂点を決める大会であり、全国から集まった選手たちが激突した。

本大会は2015年にスタートし、今回で12回目の開催となる伝統のあるイベントだ。2026年からは公益社団法人全国高等学校文化連盟が後援に加わり、その権威と格式が一層高まっている。対象は全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生で、各地区での予選を勝ち抜いたチームが最終的に日本一争いに挑む。

Also read 『アークナイツ：エンドフィールド』M3って何者だ!? 一枚の告知イラストに描かれるMon3trとケルシーの影から、その存在について考察する【特集】

予選は東北・北陸・関東・中部・関西・九州の合計6地区で開催され、各地域ごとの強豪チームが実力を競い合う。各予選を通過したチームは、2027年4月に行われる決勝大会『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027 FINAL』へと進出する権利を獲得する。高校生活を全身全霊でダンスにかけた選手たちの熱い想いが、この舞台で具体化していく。

予選スケジュールと出場権の獲得システム

予選シリーズは複数回にわたって開催され、各回の結果により決勝への進出枠が決定する。初回の『EAST vol.1』に続き、2026年12月27日には『WEST vol.1』、2027年1月16日には『TOHOKU』が開催される。さらに1月23日には『EAST vol.2』、1月31日には『KYUSHU』、2月7日には『WEST vol.3 day2』と続く。

Advertisement

予選シリーズの最後となるEAST地区の最終戦は、2027年2月13日に『EAST vol.3 day1』、そして2月21日に『EAST vol.3 day3』として開催される予定だ。各地区の予選大会は、チームが自らの技術とパフォーマンスの限界に挑む重要な通過点となる。各予選の勝者こそが、全国制覇への最初のハードルを越えることになる。

出場権の獲得ルールは厳格に設定されている。EASTおよびWEST地区のvol.1予選では、WINNER（優勝）および2nd PRIZE（準優勝）を獲得したチームが自動的に上位進出の優位性を持つ。EASTおよびWEST地区のvol.2およびvol.3予選では、WINNER獲得チームが決勝大会への出場権を得る。これらのオフライン予選では、出場チーム数に応じて2nd PRIZE受賞チームにも決勝進出の権利が与えられる場合がある。

オンライン予選の導入と全国展開

今シーズンは、各地区で開催されるオフラインの予選に加え、全国を対象としたオンライン予選という新たな仕組みが導入された。これは、地理的な制約やスケジュールの都合でオフライン予選に参加できないチームや、更なる挑戦を希望するチームに向けた機会提供である。全オフライン予選が終了した後、FINAL進出に届かなかったチームや全国の高校ダンス部・ダンス同好会を対象にオンライン予選が行われる。

このオンライン予選では、上位にランクインしたチームが『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027 FINAL』への出場権を獲得する。これにより、オフライン予選の枠を超えて、全国各地から実力のあるチームが最終舞台で争うことができる。代表取締役CEOの神田勘太朗氏が率いる株式会社アノマリーは、この多様な出場経路によって、より多くの高校生の可能性を発掘することを目的としている。

Advertisement

決勝大会『マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027 FINAL』は、2027年4月に開催される。ここで勝ち残ったチームが、高校生活におけるダンス活動の頂点である日本一を決定することになる。各地区の予選で培った緊張感と、オンライン予選を通じた全国レベルでの実力測定を経て、最終的に誰がその栄冠を手にするかが問われる。ダンスを通じて高校生の青春を応援するこの大会は、その熱気を2027年の春に向かって最高潮へと導いていく。