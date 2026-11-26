東急の連結子会社、東急テクノシステムは11月26日、東急電鉄の協力のもと、鉄道運転シミュレータを搭載したマイクロバス「ライドライブ（RideLIVE）」を開発したと発表した。特許出願中だ。

外装はフルラッピングを採用し、片側に大井町線の6000系車両、もう片側に9000系車両を忠実に再現。 前後左右どこから見ても楽しめる仕様となっている。 車両名称の「ライドライブ」は、Ride（乗る）・Drive（運転する・移動する）・Live（体感する・生きた体験）を掛け合わせた造語だ。

単なる「運転シミュレータを搭載したバス」にとどまらず、「新しい鉄道文化・体験価値を生み出し継承するブランド」として育てていく意図が込められている。 鉄道運転シミュレータコンテンツはこれまで施設固定型が主流で、設置場所や運用面の制約から、多くの人が体験できる機会の拡大が課題となっていた。 東急テクノシステムが長年培ってきた「車両改造技術」と「シミュレータ開発」のノウハウを組み合わせ、移動式コンテンツとして開発した。 販売先は鉄道事業者、商業施設事業者、イベント会社、アミューズメント施設、教育機関などを想定している。

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訓練・教育現場での運転士育成教材としての活用から、商業施設等のイベント・プロモーションにおける集客コンテンツまで、幅広い用途に対応する。2027年2月にお披露目・先行体験イベントを実施予定。 同年3月以降は体験イベントを順次展開し、同年11月には「第10回鉄道技術展」への出展と、車両レンタル受付およびカスタマイズ車両の受注生産開始を予定している。 なお、個人への販売は予定していない。