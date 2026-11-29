ザ・ビーチ・ボーイズの創設メンバーであり、フロントマンとして長年ステージの真ん中に立ち続けたマイク・ラブさんが死去した。85歳だった。昨年6月に82歳で世を去…

ブライアンに続き…創設メンバーはついに残り1人に ザ・ビーチ・ボーイズの創設メンバーであり、フロントマンとして長年ステージの真ん中に立ち続けたマイク・ラブさんが死去した。85歳だった。

昨年6月に82歳で世を去った従弟ブライアン・ウィルソンの後を追うような訃報により、バンドの創設メンバーはついにアル・ジャーディンただひとりを残すのみとなった。 現地メディアによると、ラブさんは現地時間2026年11月28日、米カリフォルニア州マリブの自宅で家族に看取られながら息を引き取ったという。 代理人は声明を通じ、世代を超えて音楽家たちに影響を与えた功績を称えるとともに、何より本人がファンの前で歌うことに無上の喜びを感じていたと故人を偲んだ。 『サーフィン・U.S.A.

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』『アイ・ゲット・アラウンド』『リトル・セイント・ニック』、そして『カリフォルニア・ガールズ』。 バンドの代名詞ともいえる初期から中期のヒット曲で、あの少し鼻にかかった軽快なリードボーカル（および共同リード）を聴かせていたのがラブさんだ。 1歳年下のブライアンとタッグを組み、『ファン・ファン・ファン』などの作詞を手がけたほか、名盤『ペット・サウンズ』の幕開けを飾る『素敵じゃないか（Wouldn’t It Be Nice）』でも共作者として名を連ね、ブリッジやコーラスパートで楽曲に彩りを添えている。